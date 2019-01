Le cortó la frente con un vaso, trató de atropellarla con la moto e intentó suicidarse

Fotos DETENIDO. La joven logró pedir ayuda a la policía. Por orden del fiscal de turno el sujeto quedó preso.

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un sujeto que estaba bajo los efectos de estupefacientes quedó aprehendido, acusado por su pareja de amenazarla y lesionarla, según revelaron las fuentes consultadas.

El hecho se registró en la madrugada del domingo en un departamento de la zona céntrica. La damnificada, una joven de 28 años, se presentó en la Comisaría y manifestó que cuando se encontraba en el departamento su pareja comenzó a alucinar y tener comportamientos extraños.

La víctima manifestó que su pareja había consumido marihuana mientras se encontraba con un grupo de amigos, quienes al ver la violenta reacción se retiraron del lugar.

La mujer sostuvo en su relato que el comportamiento del acusado se tornó más agresivo. Levantando la voz le había dicho: "No te vas a ir, no vas a salir a ningún lado. No te voy a dar el teléfono ni la llaves de la moto", mientras impedía que ella se retirara del inmueble.

Completamente furioso y ante la decisión de la joven, el sujeto tomó un vaso de vidrio y se lo lanzó en la cara, provocándole una herida en la frente. Más tarde abrió la heladera y sacó dos botellas de vidrio para autolesionarse la cabeza.

El irracional sujeto perdía gran cantidad de sangre y gritaba: "¡Mirá lo que me hice por vos, por tu culpa!". Furioso, el denunciado rompió muebles, tiró todo lo que encontraba a su alrededor, además ató el cable de un taladro a un ventilador de techo del monoambiente, lo amarró a su cuello y subió a una silla, simulando que iba a suicidarse.

La asustada mujer logró escapar y se dirigió a la Seccional 50 para radicar la denuncia. Cuando el violento sujeto advirtió su ausencia, arrancó su motocicleta y salió tras ella. Al darle alcance, intentó atropellarla mientras le gritaba: "Me voy matar, me estrellaré contra la pared".

Por fortuna la víctima logró resguardarse y al ver un móvil policial pidió ayuda. Los efectivos atraparon el acusado quien gritaba a viva voz "¡Me quiero quitar la vida!". La joven contó que el sujeto es un adicto y que ella siempre recibe maltrato psicológico más que físico, ya que él amenaza constantemente con matarse.

La denuncia fue formulada en la Oficina del Menor y la Mujer. Tomó intervención la fiscalía de turno que dispuso que el denunciado quede aprehendido y alojado en la alcaidía de la Departamental.