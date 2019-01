Se presentó en la casa de su ex y la amenazó; un primo evitó la golpiza

Fotos DENUNCIA. La joven pidió ayuda en la Oficina del Menor y la Mujer.

22/01/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Una mujer denunció a su ex pareja por amenazas. El hecho se registró el domingo en una vivienda de la localidad de Las Tinajas. En la Oficina del Menor y la Mujer, la damnificada de 25 años dijo que el hecho sucedió el domingo, cuando se encontraba en su casa en compañía de sus hijos y familiares.

Según su relato cerca de las 22.30 se presentó su ex pareja, con quien tiene dos hijos menores en común. El hombre, en estado de nerviosismo, la amenazó vociferando: "P... de m... te voy a c... matando a vos y a tu macho". Acto seguido la habría tomado del brazo, la tiró al suelo y cuando intentaba golpearla intervino un primo de la damnificada que se encontraba en el lugar. Ante la defensa del pariente, el acusado optó por retirarse.

La mujer contó que no es la primera vez que su ex la amenaza, la hostiga y no la deja vivir con normalidad.

Efectivos de la Oficina del Menor y la Mujer pusieron al tanto de la situación a la fiscalía de turno, que dispuso se notifique de una prohibición de acercamiento al denunciado y que la damnificada junto a su primo se presenten hoy a las 9 en la oficina del Ministerio Público Fiscal para entrevistarse con el fiscal.