Llegan los premios Screen Actors Guild Awards

22/01/2019 -

El domingo 27, a las 21, llegará a la pantalla de TNT (en español) y TNT Series (en idioma original) la transmisión de los Screen Actors Guild Awards (SAG). La alfombra roja será presentada por Axel Kuschevatzky y Liza Echeverria, mientras que la ceremonia será conducida por la actriz Megan Mullallay. En TV, Ozark y The Marvelous Mrs. Maisel tienen cuatro nominaciones, mientras que The Handmaid’s Tale, Barry, Glow y The Kominsky Method tienen tres. En el rubro del cine, A Star is Born lidera las nominaciones en cuatro categorías, seguida de Blakkklanman y La Favorita, cada una con tres menciones.