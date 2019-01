Space estrenará 12 filmes de terror bajo el título "Into The Dark"

22/01/2019 -

El viernes 25 de enero a las 22, los amantes del terror podrán sumergirse en "Into The Dark", un ciclo de 12 películas originales de Space que están inspiradas en la celebración típica del mes de estreno como Halloween, Navidad, Año Nuevo, Día de los enamorados y más. La producción pondrá al descubierto el lado más oscuro de la humanidad y la relación del hombre consigo mismo.

Este nuevo contenido original de Space tiene 12 estrenos de 90 minutos de duración que serán emitidos de a uno por mes, contando una nueva y atrapante historia con el terror y lo sombrío como siniestros protagonistas. En cada película habrá actores y personajes distintos, entre los que se destacan Tom Bateman ("Jekyll and Hyde"), Dermot Mulroney ("La boda de mi mejor amigo") y Matt Lauria ("Friday Night Lights"). El primer estreno exclusivo será "New Year, New You", el viernes 25 de enero. En la era de la obsesión por el "cuidado personal", un grupo de amigas millennials organizan una noche de chicas en la víspera de año nuevo, para recordar anécdotas y buenos momentos. Pero, deciden retomar un viejo juego típico de fiesta llamado "Never, have I ever", donde rencores y secretos que han estado ocultando se manifestarán de maneras infames y sorprendentes.