Claudio María Domínguez regresó con éxito a la TV

Fotos Gracias a saber seis idiomas, algo que le inculcaron sus padres, Claudio María se dio el gusto de viajar por el mundo para cubrir eventos como los Oscar, los Grammy y los Emmy.

22/01/2019 -

Con el comienzo de 2019, Claudio María Domínguez, que conduce en Radio 10 y Pop su ciclo "Hacete cargo", volvió a C5N donde los sábados y los domingos presenta un monólogo que aborda diferentes temas espirituales.

En el tercer fin de semana de esta vuelta, y según él mismo reconoce orgulloso, el ciclo que además se repite de madrugada también con muy buena llegada, ya alcanza un promedio de 500.000 espectadores en todo el país.

Domínguez, que se hizo conocido hace medio siglo por haber triunfado en el ciclo de preguntas y respuestas "Odol Pregunta", y después por haber trabajado en la distribución de cine y vídeo, numerosos ciclos periodísticos y hasta guionista -de "La marca del deseo"- finalmente se quedó con la reflexión y la autoayuda.

Hay algo que siempre sorprende en sus programas: la variedad de temas y la empatía que encuentra con la gente común...

Empatía es la sensación de que hay una unión de corazón de uno a otro, que el otro en realidad no es el otro, sino sos vos en ese cuerpo. Alguna vez me explicaron que si viviéramos la vida pensando que todo lo que le haces a otra persona vuelve multiplicado en todo sentido, lo luminoso o lo denso, todo vuelve multiplicado en tu cuerpo, en tu mente y en tu energía.

¿Qué es lo que más le entusiasma de sus programas?

Cuando los hago voy perdiendo la noción del tiempo. Siempre soy feliz y no porque ahora tenga éxito masivo del Ibope de turno. Disfruto igual con un millón que con veinte espectadores.

¿Cree haberse convertido en una especie de vocero de grandes seres espirituales?

Disfruto contar a la criolla los mensajes de esos grandes. Disfruto tanto que no pienso en el pasado, no recuerdo nada, no supongo, no me voy al futuro, estoy en el aquí y ahora en éxtasis. Este es un ‘sacro oficio’.

¿Qué piensa para el futuro?

No tengo futuro como expectativa. Uno de los temas claves de mis charlas es que la vida que estás teniendo es en este instante. Se puede hacer una planificación, es verdad, pero no atarte a un resultado. En la medida que visualizo lo que deseo, se va a precipitar el resultado. Sé agradecido y nunca prefieras tener razón. ¿Querés tener razón o ser feliz?

¿Por qué esa disyuntiva?

El otro también quiere tener razón y va a haber una lucha de egos, como de gallos de riña. Ser feliz incluso ceder, pero no negociar mi libertad, porque no se negocia, y con esto ya estoy bien.