Chyno Agostini amenaza con contar lo que sabe de Fede Bal

22/01/2019 -

"Esto me está poniendo en una situación incómoda, me pone mal. Yo la apoyo a mi vieja en todas. Me parece que ya es momento de decir lo que yo sé de este muchacho. Pero por ahora no voy a decir nada", lanzó el Chyno Agostini, el hijo de Nazarena Vélez y Daniel Agostini, en un audio que emitió el programa "Nosotros a la Mañana", luego de que su madre protagonizara el último escándalo con Fede Bal, cuando éste consiguió una restricción perimetral para su exsuegra.