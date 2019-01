CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de enero de 2019

23/01/2019 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 UNA PARTE DE MI

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 MINUTO PARA GANAR

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)

23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.30 VERDADES SECRETAS

01.15 STALKEO

01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.30 INTRUSOS

16.30 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 FESTIVAL DE COCINEROS

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUAREZ ®

17.00 CULTURAR

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SANTIAGO BAILA

19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES - VIVO





CANAL 4

13.30 EXPRESS SPORT

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FUTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUI EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURISTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

08.44 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

09.03 UN GATO DEL FBI

10.53 CAMBIO DE HÁBITO 2

13.05 GOOFY. LA PELÍCULA

14.40 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS

16.23 ASÍ NOS VA

18.13 LA MÁSCARA

20.11 HAPPY GILMORE

22.00 SÚPER COOL

TCM

07.07 LOST

07.52 LOST

08.37 LOST

09.24 LOST

10.08 CASADOS CON HIJOS

10.33 CASADOS CON HIJOS

10.58 CASADOS CON HIJOS

11.23 LA NIÑERA

11.45 LA NIÑERA

12.09 LA NIÑERA

12.33 LOST

13.17 LOST

14.04 CASADOS CON HIJOS

15.19 BONNIE Y CLYDE

17.15 BULLITT

19.26 ASESINOS

22.00 EL ESPECIALISTA

TNT

06.00 LA NUEVA GRAN ESTAFA

08.17 10.000 A.C.

10.10 EL CAZARRECOMPENSAS

12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

13.21 AL FILO DEL MAÑANA

15.19 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX

17.42 INTERESTELAR

21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.00 EL FRANCOTIRADOR

SPACE

06.58 ATRACO EN 7 MINUTOS

08.20 CELULAR

09.58 PODER ABSOLUTO

12.09 VIRUS LETAL

14.03 BATTLESTAR GALACTICA. SANGRE Y CROMO

15.43 LOS PERDEDORES

17.26 2012

20.12 HALCONES DE LA NOCHE

22.00 TANGO Y CASH

CINECANAL

11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA

13.05 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2

15.05 SÚPER 8

17.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.

CONFRONTACIÓN

19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN

22.00 VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE SHELL

SONY

07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES

08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

09.00 BLACK-ISH

10.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

12.00 EL CASTIGADOR

14.30 HELLBOY

17.00 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 HELLBOY

22.30 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO





A DÓNDE IR

SIXTO ESPACIO

CULTURAL

(AV. BELGRANO (S) 1991)

*HOY, A PARTIR DE LAS 23,

PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.

LA POSTA GRILL

(RUTA 34, BELTRÁN)

*VIERNES 25,SHOW EN VIVO

CON RODDY MONTENEGRO

Y SU GRUPO. ADEMÁS, LOS

LEGÜEROS.

*SÁBADO 26, SHOW EN VIVO DE

MOCHO BLUES.

CLUB SARMIENTO

(LA BANDA)

*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO

2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,

FESTIVAL DE LA SALAMANCA,

CON LA PRESENCIA DE ABEL

PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y

MUCHOS OTROS ARTISTAS.

SUMAMPA

(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO

SUMAMPA)

*VIERNES 8 Y SÁBADO 9

DE FEBRERO, 46º FESTIVAL

DE LA CANCIÓN POPULAR,

CON NÉSTOR GARNICA, DÚO

ORELLANA LUCCA, MARCELO

TOLEDO, LOS CRISTALES DEL

CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS

OTROS ARTISTAS.

LA HUAICONDEÑA PEÑA

(AV. COLÓN (N) 1120.

*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE

CON PABLO CARABAJAL, DÚO

TURANQUI, LA USHUTA GASTADA

Y MUCHO MÁS.





CINES

SUNSTAR

DRAGON BALL

SUPER:BROLY (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20

Cast) 22:25 (Cast)

WIFI RALPH (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 17:00 (Cast)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 19:15 (Cast)

MÁQUINAS MORTALES

(3D)

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 22:20 (Cast)

WIFI RALPH (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)

AQUAMAN (2D)

COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

HOY 16:15 (Cast)

LA MULA (2D)

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16

AÑOS)

HOY 22:40 (Subt)

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO (2D)

ANIMACIÓN (ATP)

HOY 16:30 (Cast)

CREED 2 (2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)

GLASS (2D)

DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY 18:55 (Cast) 22:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO





HÍPER LIBERTAD

WIFI RALPH ATP

CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -

22:00 CASTELLANO 3D 19:30-

DRAGON BALL SÚPER:

BROLY APTA 13 AÑOS

CASTELL. 2D 17:50- 20:30- 22:50-

SPIDERMAN: UN NUEVO

UNIVERSO APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 17:30 -

CREED II: DEFENDIENDO EL

LEGADO ESTRENO

2D CASTELLANO 20:00- 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

Los horarios pueden ser modificados

ANTICIPADAS EN VENTA

26-01 BTS WORLD TOUR

LOVE YOURSELF UN SEOUL

IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS

Idioma: coreano. No viene con subtítulos.

Es el recital solamente.