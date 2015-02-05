CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de enero de 2019
Por El Liberal
23/01/2019 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 UNA PARTE DE MI
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 MINUTO PARA GANAR
22.30 SORTEO DE MONO BINGO
22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
23.00 MINUTO PARA GANAR (CONTINUACIÓN)
23.30 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.30 VERDADES SECRETAS
01.15 STALKEO
01.45 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.30 INTRUSOS
16.30 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.30 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 LA TARDE ES UN FESTIVAL
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 FESTIVAL DE COCINEROS
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
22.30 AMORES CRUZADOS PARA SIEMPRE
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 PASIÓN POR EL TURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º Edición)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 BÁSQUET FEMENINO: TRAZAR VS. CORONEL SUAREZ ®
17.00 CULTURAR
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SANTIAGO BAILA
19.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
22.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. ESTUDIANTES - VIVO
CANAL 4
13.30 EXPRESS SPORT
12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 FOLCLUB
14.30 NUESTRO FUTBOL
16.30 LOS TUERKAS
17.30 SEGUI EN LA TARDE
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURISTICO
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
08.44 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
09.03 UN GATO DEL FBI
10.53 CAMBIO DE HÁBITO 2
13.05 GOOFY. LA PELÍCULA
14.40 UN PAPÁ CON POCAS PULGAS
16.23 ASÍ NOS VA
18.13 LA MÁSCARA
20.11 HAPPY GILMORE
22.00 SÚPER COOL
TCM
07.07 LOST
07.52 LOST
08.37 LOST
09.24 LOST
10.08 CASADOS CON HIJOS
10.33 CASADOS CON HIJOS
10.58 CASADOS CON HIJOS
11.23 LA NIÑERA
11.45 LA NIÑERA
12.09 LA NIÑERA
12.33 LOST
13.17 LOST
14.04 CASADOS CON HIJOS
15.19 BONNIE Y CLYDE
17.15 BULLITT
19.26 ASESINOS
22.00 EL ESPECIALISTA
TNT
06.00 LA NUEVA GRAN ESTAFA
08.17 10.000 A.C.
10.10 EL CAZARRECOMPENSAS
12.10 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
13.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
13.21 AL FILO DEL MAÑANA
15.19 HARRY POTTER Y LA ORDEN DEL FÉNIX
17.42 INTERESTELAR
21.00 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.00 EL FRANCOTIRADOR
SPACE
06.58 ATRACO EN 7 MINUTOS
08.20 CELULAR
09.58 PODER ABSOLUTO
12.09 VIRUS LETAL
14.03 BATTLESTAR GALACTICA. SANGRE Y CROMO
15.43 LOS PERDEDORES
17.26 2012
20.12 HALCONES DE LA NOCHE
22.00 TANGO Y CASH
CINECANAL
11.00 UNA AVENTURA EXTRAORDINARIA
13.05 MI ABUELA ES UN PELIGRO 2
15.05 SÚPER 8
17.05 EL PLANETA DE LOS SIMIOS.
CONFRONTACIÓN
19.35 X-MEN. PRIMERA GENERACIÓN
22.00 VIGILANTE DEL FUTURO. GHOST IN THE SHELL
SONY
07.00 NEGOCIANDO CON TIBURONES
08.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
09.00 BLACK-ISH
10.00 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
12.00 EL CASTIGADOR
14.30 HELLBOY
17.00 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 HELLBOY
22.30 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
A DÓNDE IR
SIXTO ESPACIO
CULTURAL
(AV. BELGRANO (S) 1991)
*HOY, A PARTIR DE LAS 23,
PRESENTACIÓN DE CHECHELOS.
LA POSTA GRILL
(RUTA 34, BELTRÁN)
*VIERNES 25,SHOW EN VIVO
CON RODDY MONTENEGRO
Y SU GRUPO. ADEMÁS, LOS
LEGÜEROS.
*SÁBADO 26, SHOW EN VIVO DE
MOCHO BLUES.
CLUB SARMIENTO
(LA BANDA)
*JUEVES 31, VIERNES 1, SÁBADO
2, Y DOMINGO 3 DE FEBRERO,
FESTIVAL DE LA SALAMANCA,
CON LA PRESENCIA DE ABEL
PINTOS, LUCIANO PEREYRA Y
MUCHOS OTROS ARTISTAS.
SUMAMPA
(PREDIO DEL CLUB ATLÉTICO
SUMAMPA)
*VIERNES 8 Y SÁBADO 9
DE FEBRERO, 46º FESTIVAL
DE LA CANCIÓN POPULAR,
CON NÉSTOR GARNICA, DÚO
ORELLANA LUCCA, MARCELO
TOLEDO, LOS CRISTALES DEL
CHAMAMÉ, ENTRE MUCHOS
OTROS ARTISTAS.
LA HUAICONDEÑA PEÑA
(AV. COLÓN (N) 1120.
*SÁBADO 9, PEÑA AL AIRE LIBRE
CON PABLO CARABAJAL, DÚO
TURANQUI, LA USHUTA GASTADA
Y MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
DRAGON BALL
SUPER:BROLY (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 16:10 (Cast) 18:15 (Cast) 20:20
Cast) 22:25 (Cast)
WIFI RALPH (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 17:00 (Cast)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 19:15 (Cast)
MÁQUINAS MORTALES
(3D)
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 22:20 (Cast)
WIFI RALPH (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:40 (Cast) 19:05 (Cast)
AQUAMAN (2D)
COMIC, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
HOY 16:15 (Cast)
LA MULA (2D)
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 16
AÑOS)
HOY 22:40 (Subt)
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO (2D)
ANIMACIÓN (ATP)
HOY 16:30 (Cast)
CREED 2 (2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 18:50 (Cast) 22:30 (Subt)
GLASS (2D)
DRAMA, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY 18:55 (Cast) 22:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO
HÍPER LIBERTAD
WIFI RALPH ATP
CASTELLANO 2D 17:50 - 21:50 -
22:00 CASTELLANO 3D 19:30-
DRAGON BALL SÚPER:
BROLY APTA 13 AÑOS
CASTELL. 2D 17:50- 20:30- 22:50-
SPIDERMAN: UN NUEVO
UNIVERSO APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 17:30 -
CREED II: DEFENDIENDO EL
LEGADO ESTRENO
2D CASTELLANO 20:00- 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
Los horarios pueden ser modificados
ANTICIPADAS EN VENTA
26-01 BTS WORLD TOUR
LOVE YOURSELF UN SEOUL
IDIOMA ORIGINAL 16:00 - 17:00HS
Idioma: coreano. No viene con subtítulos.
Es el recital solamente.