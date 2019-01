FÚNEBRES | 23 de enero de 2019

23/01/2019 -

BATALLAN DE MIGUELES, BLANCA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Rosa Clara Correa y su hijo Oscar Enrique Montenegro acompañan con dolor al Dr. Nestor Migueles y a su hija Lic. María Victoria por el fallecimiento de su esposa y madre. Elevan oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Rodolfo Ernesto Soria participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Gustavo Mariano Paz participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Gustavo Mariano Paz (h), María Fernanda Barbesino y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORIA, RENÉ AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Abel María Paz Paz y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás". Su tía Tita Lazo de Coronel, sus primos Lina, Walter, Nancy y sus respectivas flias. participa con dolor su fallecimiento.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Alegren su corazón y compartan conmigo, pués Dios me quiere ahora y me hizo libre ". Su prima hermana Nancy Coronel y su sobrina Milagros acompañan a su flia., rogando por pronta resignación.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Primo, dejaste desolados y llenos de dolor a tu flia. y seres queridos, con el consuelo que estás al lado del Señor, empezando una nueva vida. Su prima hermana Lina Coronel, Daniel Gómez y Florencia lamentamos tu pronta partida. Rogamos oraciones en tu memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "En el cielo disfrutan de tu bondad y alegría, laluz que ahora desprendes será guía en la vida de tus seres queridos". Su primo Pancho Coronel, María Chasampy, sus hijos Franco, Gabi y Candela participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Querido Armando, pudiste figurar en el futbol grande, pero tu modestia te lo impidió. Que tu alma esté junto al Señor. Dr. Raúl A. Santucho y flia, participan con dolor tu partida y ruegan oraciones en su tu memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. "Vivirás eternamente en quienes disfrutamos de tu amistad y estarás presente por siempre en cada gambeta, en cada grito de gol. La pelota siempre al 10. Hasta cada recuerdo." Said Nazar participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega a Dios por su descanso eterno. Frías.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Dr. Raúl A. Santucho participa con profundo pesar el fallecimiento de la mamá de su colega Silvia y ruega oraciones en su memoria.

DAUD DE BASBUS, NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/19|. Sr. Argentino Cambrini, su esposa Sra. Cecilia Llapur y familia acompañan muy especialmente a su hijo Claudio y toda su familia, en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, CRESENCIA MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Sus hijos Antonio, Jose, Maria Ines, h.politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio el descanso Cob caruso cia arg de seguros servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Compañeros de la Promoción 1969 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, MARÍA LUISA (ÑATITA) (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Sus ex compañeras de la promocion del Colegio de Belen lamentan profundamente su partida y acompaña con cariño a su hijo Juancito en el dolor, e invitan a la misa en su querida memoria, se celebrará el sabado 26 a las 19 en la capilla del Colegio San José.

MIRANDA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/1/19|. Milos Bahr, Estela Brim e hijos acompañan a Amalia y flia, en este momento de dolor.

MIRANDA, ROXANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su esposo Serafin Sosa, su hija Guadalupe, Soledad Sisa, sus nietas Valentina, Rita y demás familiares part. el fallecimiento y sus restos fueron inhum. en el cement. Jardin del Sol. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MIRANDA, ROXANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallció el 21/1/19|. "Señor Jesús ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Mirta Bustamante de Corvalán y Manuel Corvalán participan con dolor el fallecimiento de la esposa de nuestro compañero de trabajo y amigo Nacho Sosa, fortaleza y consuelo para él y toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Hoy Dios eligió a nuestra bella hermana Nely y la llevó junto a Él a gozar de la gloria de su reino, Llorando su partida y con gran dolor en el alma. Sus hermanas Olga Victoria y Beatriz Peralta, sus sobrinos Gaby y Juan Marcelo Ibánez Peralta, Santiago, Franklin y Sebastián Luna Peralta, hijos pol. y sobrinos nietos participan su fallecimieinto y acompañan en el dolor a su esposo José María Orieta, a sus hijos Mary, Gustavo y Roberto, hijos pol.nietos y bisnietos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. "Señor Jesús, mi hermosa hermana Nely, ya está junto a ti, recíbela en tus brazos y has que su espíritu descanse en paz y goce de la gloria de tu reino. Con inmenso dolor y llorando su partida". Su hermana Olga Peralta de Ibáñez, sus sobrinos Claudia Gabriela y Guille Rojo, Juan Marcelo y Karina Infante, sobrinos nietos Marcelito, Cacho, Galo, Lucca, Juan Pablo ,Vicky y Lorenzo, acompañan en el dolor a su esposo, hijos, nietos, bisnietos, hermanos pol. y demás fliares. y rogamos oraciones en su descanso eterno.

PERALTA, NÉLIDA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Ex compañeros y amigos de su hijo Gustavo del Colegio Nacional Absalon Rojas participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Dra. María Eugenia Carabajal, sus hijos María Guadalupe y Dr. Ricardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de pesar. Ruegan oraciones en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Que el Señor la reciba en su seno y descanse en paz". CPN Antonio Ger y flia, Img. Edgar Tonelli y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí urge su oleo". Graciela Aranda de Deffis y flia. participa con dolor el fallecimiento de la madre de su cuñado Dr. Lino Lorenzo y acompaña a toda la familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Su esposa Dolores Ramírez, hijos Dra. Salvatierra Mónica, Nicolás, h. pol. y nietos part. su fall. Sus restos serán inhum. en cement. Pque. de la Paz, hs 9.30. Casa de duelo P.L. Gallo 330, s.v. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Personal de la Dirección de Admibistración y Sueldos: Graciela, Elena, Miriam, Ana María, Pía, Mario, Omar, Tomy y Andrés acompañan a la concejal Pety Ramirez en este dificil momento.

TOZZI, FRANCISCO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Su esposa Gladys Mercedes Medina, sus hijos Laura, Verónica, Sebastián, José y Luz, hijos pol. Marcelo, Pablo, Inés, Brenda, su herman Mirta, nietos Florencia, Santiago, Valentina, Daniela, Matías, Iara, Lautaro y Charito y su prima Cristina Tozzi participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Sta. María. EMPRESA SANTIAGO.

VARELA, NÉLIDA CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/1/19|. Nelly: todavía es incipiente este dolor que me deja tu partida hacia la casa del Señor, porque si bien fuiste una compañera leal en la escuela Zorrilla y una amiga incondicional sobre todas las cosas. Tus bondades personales fueron las que ganaron mi mente y corazón. Tu sensibilidad, tu actitud comprensiva y carismática, a tal punto que nuestra amistad la compartimos en el seno familiar donde fuiste prioridad. Te voy a extrañar querida Nelly, me quedan anécdotas de humor y el recuerdo de largas horas de charlas. Acompañan a sus hijos Cecilia y José con sus respectivas familias en esta irreparable pérdida Rolanda y María Marta Salomón.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Querida tía Piru, tu presencia siempre fue un a realidad en nuestras vidas, en los buenos y en los malos momentos, por eso tu recuerdo permanecerá inalterable en nuestros corazones,. Sus sobrinos Mirta leiva, su esposo Alberto Varas y su hijo Fernando Alberto participan con profundo dolor su partida al reino celestial y abrazan a su querida familia, especialmente sus hijos Jorge y Patricia y nietos Silvia y Pipi.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. El Centro Amigos del Ciego participa el fallecimiento de la hermana de su secretaria Sra. Mery Velez de Cejas. Ruega al Señor por el eterno descanso de Isabel y resignación y paz para su querida Mery y flia.

VÉLEZ, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. María Cecilia Rios Marcos participa su fallecimiento y acompaña con inmenso cariño a sus hijos Jorge, Patricia, a sus nietos Jorge, Silvia y Fernando. Ruega oraciones en su memoria.

ZERDA, POLA NELLI (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Ana María Quiroga participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

CAPILLA, SARA BLANCA (q.e.p.d) Falleció el 23/12/18|. Mami, me has enseñado que tu corazón es capaz de guardar todo el amor del universo. Que hay un Dios que me eschucha aún cuando no le hable. Que tu protección entibiará toda mi vida. su hija Mirta Graciela Coronel y flia. invitan a la misa que al cumplirse un mes de su fallecimiento, se oficiará hoy en la iglesia Catedral a las 20,30 hs.

DE LA CRUZ CARRIZO, NORBERTO (BIGOTE) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|.

Su esposa Marta Asís, su hija Marta de Navarro e hijos Nancy, Héctor, Juan, Martha, Marcela, Francisco, Elvira, Rosa, Jorge y sus respectivas flias., Invitan a la Misa que se Oficiará hoy a las 20 en el Iglesia San Francisco al cumplirse 9 días de su fallecimiento para rezar y pedir por su eterno descanso. Rogamos oraciones en su querida memoria.

DÍAZ GALLO, ESTELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Sus hermanos, sobrinos y ahijados invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento, hoy a las 20,30 hs. en la Catedral Basílica.

GÓMEZ DE DE MARÍA, MARTA NOEMÍ(q.e.p.d.) Falleció el 23/12/18|. Que en este descanso eterno el Señor la proteja con su mirada. Sus hermanos Betty, Sara, Myriam y Luis, hermanos políticos, sobrinos y sobrinos nietos invitan a la misa hoy 23 de enero a las 20.30 hs que se realizará en la Catedral Basílica, rogando por el eterno descanso de su alma.

ORELLANA, GERMÁN ABSALÓN (Varon) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. Su esposa delia, sus hijos China, Sandra, Valeria, Ruben, Oscar, Ale y Ricky, nietos, sus hnos.vecinos, amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Pquia. Santa Rita Bº Jorge Newbery, al cumplirse 9 días de su partida.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri: hijo mío, la nostalgia se hace presente y me vencen los recuerdos que tengo en mi corazón. Rodri, te pido a mi memoria que nunca me haga olvidarte. Que siempre permanezcan en mi el eco de tu voz, tu sonrisa, recordar tus gestos, tu manera de caminar, tus picardías, tu dulzura, todo, amor de tu madre. Te extraño tanto hijo de mi alma. Tus padres Luis y Negri, tus hermanas Ale y Fabi, tu hija Zafi, tu sobrino Rodri, tu abu Pila, familiares, vecinos y amigos nos reuniremos en tu gruta a las 19.30 hs para recordar 7 años y 1 mes de tu inesperada partida. Muere quien es olvidado. Te amaremos siempre.

ARANDA, ELSA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Su esposo Ricardo, hijos Florencia, Maira, Marcelos, Lidia, hnos. hnos. pol. y demás fam. part. su fall. Sus resgtos seran inhum. en cem. Jardin del Sol hs 9.30. Casa de duelo Cejolao y Publ. B. Avenida Servicio Iosdep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

TOLEDO, ÁNGEL FERRANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Su padre Ángel Toledo, su madre del corazón Lita Suarez y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia Cob Hamburgo Cia de Seguros SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

BUSTAMANTE CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/18|. Cary vivirás siempre en mi corazón me dejaste un dolor tan grande solo me queda el consuelo de saber que estas en un lugar mejor y de ahi me vas a cuidarme y acompañarme siempre. Tu esposa Nilda, tus hijos Carina, Daniel, Graciela y tus hijos politicos, nietos Nahiara, Aylén, Jesús y bisnietos, tus primos Salto Dominguez, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Parroquia Santiago Apostol, al cumplirse un año de su partida al Reino Celestial.

LEDESMA DE BERNASCONI, NORMA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 23/5/18|. Tu partida dejó un vacio en nuestros corazones, pero tu recuerdo llena cada instante del día, tus enseñanzas y ejemplo de vida, nuestra guía. Te amamos eternamente, tus hijos Riky y Moni, hijo pol. Hugo Rocha, nietos Hernán, Sofía, Federico y Delfina, hermanos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en iglesia Santiago Apóstol. Al cumplirse ocho meses de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, SILVIA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/01/19|. ''El amor es más fuerte que la muerte y cada minuto de tu existencia fue un permanente honrar la vida, dejándonos imborrables recuerdos de tu persona madre querida''. Sus hijos agradecen a la comunidad de San Luis Gonzaga de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (L.B.) por su acompañamiento, a familiares, amigos, vecinos, compañeros Promoción(Normal Banda), e invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento miércoles 23 de enero a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

IBARRA, HÉCTOR ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su esposa Ramona sus hijos Pablo y Milagros hnos. y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS DE VARGAS, MARÍA DELIA (q.e.p.d.) Falleció 20/1/19|. Fuiste una gran mujer, te recordaremos siempre con una sonrisa, con tu capacidad, ejemplo y amor hacia todos los que tuvimos la suerte de disfrutar de tu amistad. sus íntimas amigas Yoli Saieg, Negrita Telmo y Ñata Villavicencio participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en el dolor y la oración. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

MALDONADO REINOSO, ANICEL BRUNELLA (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/19|. "Y los ángeles te acunan sobre nubes de cristal. Y mis brazos se quedaron acunando la ilusión de darte mil caricias y los besos que guardaba solo para ti princesita del reino. Y bueno... que a nueve días de su fallecimiento participando con mucho dolor. Su madrina Agostina, su tía Myrian y sus primos Luna y Santiago te recuerdan con amor. Choya