Ebrio se presentó en la casa de su ex con dos cuchillos, por fortuna ella logró huir

Fotos APRESADO. El sujeto quedó alojado en la Comisaría 47 y la causa será elevada a la Unidad de Violencia de Género.

23/01/2019 -

Un gravísimo caso de violencia de género por fortuna no terminó en un nuevo femicidio en la ciudad de La Banda. Un sujeto -quien pasó más de seis meses preso por agresiones anteriores- se presentó en la casa de su ex con dos cuchillos, dispuesto a asesinarla.

El alarmante episodio se registró pasadas las 13 del lunes, cuando Analía se encontraba en su casa del Bº 9 de Julio, junto con sus cuatro hijos menores de edad, y se presentó el acusado -padre de los menores- en estado de ebriedad.

Desesperadamente, completamente descontrolado, el sujeto comenzó a golpear la puerta exigiéndole a su ex pareja que saliera a la calle que quería ‘hablar con ella’ por los chicos y le pedía que regrese a la casa que compartían en el Bº La Católica.

Ante la presencia del sujeto, Analía -quien lamentablemente ya conoce su ira- decidió cerrar todas las puertas y ventanas y ‘jugar’ con sus hijos a hacer silencio para ocultarse del sujeto y evitar que ingrese.

La mujer y los menores permanecieron más de dos horas encerrados en una de las habitaciones rogando que el acusado -identificado como José Chaparro (25)- no rompiera las maderas que cubren las abertura de la casa e ingrese.

Al ver que ella no salía, el sujeto comenzó a gritar que le prendería fuego a la casa con ella y los menores en su interior si no salía a atenderlo. El acusado saltó el cerco perimetral en varias oportunidades pero por fortuna no pudo entrar en la casa.

Cansado se retiró con la promesa de regresar. La joven -quien tras separarse del acusado cambió más de dos veces de domicilio- caminó sigilosamente hasta la vereda y al ver que no estaba sacó a sus hijos y se trasladó hasta la comisaría.

Mientras ella le contaba a los policías el calvario que vive por el comportamiento de su ex pareja, un vecino arribó a la dependencia y le contó que su ex estaba dentro de su casa, ya que había logrado romper la puerta.

Los uniformados rápidamente salieron hasta el lugar y al llegar al domicilio hallaron al acusado sobre la cama de la mujer empuñando dos cuchillos, de su propiedad ya que la víctima manifestó que dichas armas no eran de su vivienda.

Rápidamente fue reducido y puesto tras las rejas por orden del Dr. Pablo Moya, fiscal de turno interviniente.