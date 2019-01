Concesionarias anticipan caída del 50% en ventas de 0km en este mes

Fotos COMPARACIÓN En este primer mes de 2019, las ventas cayeron a la mitad que en igual período de 2018

23/01/2019 -

El primer mes del año comenzó para el mercado de automotores 0 kilómetro santiagueño, en retroceso. A diferencia de lo que solía ocurrir en períodos anteriores cuando en este mes se precipitaban inscripciones de unidades nuevas que, por lo general, superaban a las de los meses anteriores dado que muchos compradores esperaban a comprar un vehículo con la llegada del nuevo año, este enero no será así. En las concesionarias hay dos datos importantes que manejan y preocupan. El primero, que a nivel país los patentamientos de unidades nuevas cuando solo faltan 7 días hábiles para cerrar el primer mes del año, vienen un 50% abajo en forma interanual, comparado con igual mes de 2017. De acuerdo con datos proporcionados desde el Sistema de Información On Line del Mercado Automotor de Argentina, (Siomaa) al 21 de enero, a nivel país la baja es de un 49,9%, lo que implica que de 73.611 unidades vendidas y patentadas en enero de2018, bajaron a 36.815 en lo que va de este enero. Los datos que señalan desde las concesionarias locales que operan este sistema, indican que en el caso de Santiago, los patentamientos de unidades nuevas de 932 en enero de 2018, se redujeron hasta las 474 que se inscribieron hasta el lunes pasado, a lo largo de todo este mes. La baja, es inferior a la que se verifica a nivel país: Un 49,14% aquí. Ello indica que en el primer mes del año, se está vendiendo la mitad de autos que en igual período de 2018. Uno de los gerentes de una concesionaria a nivel local, Víctor Zanota, señaló que ‘va a ser un año bien complicado’. Agregó que ‘quizá el mayor problema hoy es que bajaron las ventas el 50%, la rentabilidad de lo que vendemos es casi nula y los costos que tenemos y la presión impositiva es la más alta que jamás haya existido’. Desde otra concesionaria oficial, su colega Diego Martínez, avizora un inicio de año también complicado. ‘La situación es muy delicada, hay muchísimas concesionarias en el país que financiaron sus compras de 0km y ahora no los pueden vender. La situación en el país es muy delicada y nosotros si esto sigue así por un par de meses, también vamos a correr riesgos’. Stock para 8 meses A su vez, otro referente de una marca que opera a nivel nacional con representación en Santiago, indicó que ‘hoy las fábricas han estockeado a las concesionarias con una presión de llegar a objetivos, porque ellos han vendido cierta cantidad de vehículos a las concesionarias y los tenemos todos en stock. Nosotros, si las ventas siguen así, llegamos hasta agosto o septiembre’. En tanto, el encargado de otra concesionaria, señaló que ‘a duras penas estamos vendiendo la mitad de los vehículos que nos envía fábrica. Ahora en enero se patentan muchas unidades vendidas en diciembre. Creemos que en febrero pueden ser peor. Si sigue así, habrá que reestructurar el concesionario, no nos va a quedar otra si se quiere salvar la empresa’.