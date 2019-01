El dólar tuvo una baja hasta los $38,52 y el billete mayorista cerró en $37,53

23/01/2019 -

El dólar bajó hasta los $38,527 para el público y a $ 37,53 para el inversor mayorista pese a que el Central volvió a intervenir en el mercado de cambios con compras por US$ 50 millones cuando el dólar perforó el piso de la banda.

El BCRA volvió a participar del mercado luego de tres ruedas en las que la plaza logró el equilibrio sin intervención oficial, pero hoy, luego del feriado en los Estados Unidos que impactó en la plaza local llevándola al mínimo de operaciones desde septiembre de 2015, la oferta volvió a aparecer, la divisa perforó el piso de la banda y el Central debió participar.

Aún así, el precio del dólar mayorista, el que considera el BCRA para definir sus intervenciones, cerró en $37,53 es decir 11 centavos por debajo del precio de la banda de hoy, con lo cual la divisa mañana como mínimo deberá subir casi unos 15 centavos para evitar una nueva compra de la entidad monetaria.

‘Hubo un destacado volumen negociado de US$826 millones, el mayor de enero’ dijo Fernando Izzo analista de ABC Mercado de Cambios quien indicó que primó la voluntad de tener pesos ya se para ‘los negocios financieros’ como para las ‘opciones de colocación a altas tasas de interés’. ‘El mercado muy oscilante pasó de los $37,75 como máximo de las primeras operaciones a $37,47 sobre el cierre, pero en los últimos 15 minutos, el sobrante de pesos de las Leliq (quedaron en la plaza unos $13.347 millones que no adjudicó) influyó para un repunte del dólar, ya que muchos bancos compraron la divisa norteamericana para constituir la licitación de Letes a 217 días que pagaba 4,5%TNA.’, agregó. El volumen negociado de contado llegó a US$ 826,3 millones y en futuros US$ 12 millones.