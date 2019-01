Peteco Carabajal: "Creo que se va poner muy duro el futuro del país, se está viviendo una situación difícil"

Fotos POSTURA. El artista santiagueño y de proyección internacional, compartió su mirada con EL LIBERAL.

23/01/2019 -

El músico y compositor santiagueño Peteco Carabajal analizó el presente que vive actualmente el país en la faz social, política y económica, y resaltó que si bien en distintas partes del mundo "el poder está tendiendo hacia la derecha", espera en nuestro país el resurgimiento de "una soberanía política y patriótica", como una apuesta que coadyuve a solucionar distintos conflictos existentes.

En una extensa charla con EL LIBERAL, el cantautor dio su punto de vista acerca de cómo se presenta el año electoral en la Argentina.

¿Cuál es tu lectura sobre la realidad social, política y económica de la Argentina?

-Me voy a aventurar no solo como artista sino como cualquier ciudadano del país. Estoy viendo que el rumbo que tiene el gobierno actual es el lógico dentro de la mentalidad neoliberal y lo está llevando adelante, para ellos bien, pero para el país, mal, porque mucha gente ha quedado completamente desprotegida de cosas que estaban funcionando con normalidad. Se corresponde en este momento, de pronto, con el pensamiento de mucha gente en el mundo. Como que nos están llevando para el lado de la derecha, un poder muy grande en el mundo, que es el dominante y que está tendiendo hacia la derecha. Por ello, si de pronto estuviese otro gobierno en la Argentina, en este momento, como está el país, sería muy difícil sacarlo adelante, pero creo que será mucho más difícil aún para otro (partido) que entrara a hacerse cargo. Creo que va a haber un poco más, incluso, de violencia en un futuro porque para poder llevar adelante este tipo de políticas se necesita de un río revuelto. Entonces, se va a poner muy duro el futuro del país.

¿Ese río revuelto provocado por quién y traducido de qué manera?

-Las medidas que el gobierno ha tomado en estos tiempos hacen que, de pronto, no haya un tiempo lógico en la sociedad para enterarse, informarse y reaccionar, para poder movilizarse. Ese es el río revuelto donde todos colaboramos porque, justamente, el río revuelto provoca que haya una incertidumbre de parte de todos en no saber qué es verdad, quién es el enemigo, quién es el amigo. Todo crea confusión. Así es como te pegan una tras otra y no hay tiempo a reaccionar. No hay tiempo para que el pueblo se organice de alguna manera. Estamos completamente desprotegidos.

En líneas generales, y desde tu óptica, ¿cuál crees que sería la solución a los problemas de la Argentina?

-Una solución a los problemas podría ser si el pueblo argentino tiene decisión y ganas de tener una soberanía política, una identidad, una cosa que tenga que ver con la solidaridad y la hermandad y con el patriotismo amplio para una mayor cantidad de gente dentro de la sociedad. Hasta ahora, ninguno, ni siquiera el mejor gobierno que se pueda recordar, que no se cuál es, ha podido complacer y dejar contentos a la mayoría del pueblo argentino. Están los gobiernos que tiran hacia abajo, tienen un alcance hacia las clases más bajas, pero inmediatamente es llamado gobierno populista. Y después están los otros gobiernos que van a favorecer a las clases altas. Yo pienso que tiene que lograrse una conciencia del pueblo argentino, pero hace falta saber si ese pueblo ya no acepta, por ejemplo, el neoliberalismo. Parece increíble, pero todavía hay gente que cree en ese tipo de línea de gobierno.