Yofre, que duró 11 días, se bajó de la fórmula presidencial con Olmedo

23/01/2019 -

La fórmula de Alfredo Olmedo y Juan Bautista Yofre duró once días: el ex jefe de la Side decidió bajarse del proyecto presidencial que encabeza el diputado salteño. El legislador lo había presentado como una persona ‘capaz, equilibrada de sapiencia, íntegra, transparente y de suma confianza’.

Yofre había participado de diversas actividades con Olmedo en la Costa Atlántica y se fotografió junto al ex funcionario con una pala amarilla, el color que identifica al diputado. ‘No voy a ser su vice ni su jefe de campaña. Me bajé, pero no quiero empezar a hablar’, le dijo el ‘Tata’ al diario Perfil. ‘Somos personalidades distintas’, agregó.

Según sus encuestas, Olmedo asegura que rondaría los 13 puntos e irá a pescar el voto de un sector desencantado con Macri por ‘tibio’ en una campaña en la que tendrá propuestas duras como castración a los violadores, la vuelta del servicio militar obligatorio y dar marcha atrás con leyes como la de matrimonio igualitario.

El diputado tiene fuertes vínculos con los sectores evangélicos que el año pasado tuvieron fuerte protagonismo durante la discusión por la Interrupción Voluntaria del Embarazo, un proyecto al que Olmedo se opuso vehementemente.

Durante su gira por la Costa Atlántica el salteño se reunió con dirigentes de distintos sectores, como el abogado Mauricio DAlessandro o con el intendente marplatense Carlos Arroyo, enemistado con María Eugenia Vidal. Después de esa reunión, habló de sus coincidencias con el alcalde, al igual que lo hizo luego de ser recibido por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.