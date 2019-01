Debe defender para poder ganar

Fotos CLAVE. Leonel Schattmann puede ser importante en ofensiva, pero también deberá comprometerse con la defensa.

23/01/2019 -

Quimsa necesita un triunfo y esta noche tendrá una gran oportunidad para conseguirlo. Desde las 22, enfrentará a Estudiantes de Concordia, al que deberá defender con intensidad para poder ganarle.

El conjunto fusionado viene de tres derrotas consecutivas ante Regatas (87 a 82), Comunicaciones (83 a 75) y Ferro (90 a 84), por lo que deberá levantar el rendimiento para fortalecer sus chances de quedarse con la victoria.

El aspecto defensivo será un aspecto crucial en el juego de esta noche y en los que se avecinan, según la filosofía del entrenador Silvio Santander.

"Es el peor equipo defendiendo durante las 16 temporadas que llevo dirigiendo. Nunca un equipo defendió tan mal. Hay que trabajar y continuar, pero es notorio, un apartado del juego que algunos no lo sentimos y no tenemos voluntad de querer mejorarlo durante el juego. Hay que recuperar el deseo, el que no tuvimos en los últimos partidos. Sin pasión no hay nada", explicó el entrenador bonaerense.

Quimsa tendrá enfrente a un rival de cuidado, como lo demostró la noche del lunes ante Olímpico en el Vicente Rosales.

El equipo de "Chiche" Japez cortó una racha adversa de cuatro derrotas consecutivas, con destacadas actuaciones de Daviyon Dreper, Leandro Vildoza y Gonzalo Torres.

Otros partidos

Esta noche también jugarán: 21, Quilmes vs. Gmnasia; 21.30, San Martín vs. Boca Juniors (Nicolás D’Anna será uno de los jueces).