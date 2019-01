Kevin Prince Boateng, se deshizo de elogios con Lionel Messi

23/01/2019 -

El delantero ghanés del Barcelona, Kevin Prince Boateng, calificó a su nuevo compañero Lionel Messi como "el mejor futbolista del mundo" tras firmar su vínculo.

"Es el mejor jugador, en todo el mundo. ¿De qué se ríen? Es la verdad, es el mejor jugador en este mundo, y de todos los mundos. Ha demostrado por qué en los últimos 10 años", apuntó el futbolista durante su conferencia.

"Para los jóvenes que son futbolistas, Cristiano Ronaldo debería ser el mejor del mundo porque es el mejor ejemplo para fijarse porque entrena al máximo y tiene talento. Trabaja como un loco, es un apasionado de lo que hace y del fútbol. Siempre quiere ser el mejor, siempre quiere ser el primero en todo, él debería ser el espejo de todos", continúo.

Sin embargo, Boateng aclaró: "Pero eso de Cristiano sucede en este mundo. Sólo en este mundo. En lo que trasciende a este mundo, el mejor es Messi. Porque es increíble. Hace cosas que nadie puede hacer. Por eso yo no lo veo en este mundo. Cristiano domina este mundo y Leo Messi está por encima de todo".

Boateng, de 31 años y cuyo pase pertenece a Sassuolo, de Italia, participó con el seleccionado de Ghana en las copas del mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 peleará un lugar en la delantera del conjunto catalán con el uruguayo Luis Suárez; el francés Ousmane Dembelé, campeón del mundo con su país en Rusia 2018; y el brasileño Malcom.

"No he hablado con el entrenador pero sé que no he venido a jugar de titular porque hay jugadores increíbles en este equipo, estoy aquí por mi experiencia y para ayudar", cerró.