"Kuky" Barrientos dio una lección de vida

"Kuky" Barrientos encabezó una linda charla en la parroquia Virgen del Valle.

23/01/2019 -

El ex futbolista y entrenador Ricardo "Kuky" Barrientos, brindó ayer una charla destinada a los jóvenes de la comunidad de la Parroquia Virgen del Valle, ubicada en el barrio Huaico Hondo. Uno de los embajadores del fútbol santiagueño, encabezó un debate sobre las drogas y el deporte, del que fue parte una buena cantidad de personas que estuvieron invitadas a la sede parroquial.

En la ocasión, Barrientos se dirigió especialmente a los jóvenes y brindó una charla en la que expuso sus experiencias y sus consejos para crecer en el deporte.

"Uno debe tener fe siempre y no asustarse. Hay que afrontar lo que a uno le toca. En la salud misma o con las adicciones. A veces pensamos que a nosotros nos toca y a otros no, pero no es así. La vida tiene muchas cosas lindas y muchas veces te encuentras con obstáculos. Hay que tener fortaleza. Lo que nos puede hacer llevar una vida con cosas gratas, es la fortaleza para salir de las situaciones más duras".

A su vez, ‘Kuky’ contó: "Es importante que los jóvenes estén lejos de las drogas. Yo me fui de Santiago a los 14 años. Me fui en busca de mi sueño. El desarraigo es muy duro. Yo pasé por el alcohol, probé droga. Cuando uno practica deporte, ve la diferencia entre la vida sana y las adicciones. Cuando probás la droga, se te abren los ojos grandes, se te amortigua todo y te da ganas de beber o de fumar. Pero cuando el efecto te pasa, sos una hilacha. Trotás diez metros y te sientes una porquería. Ahí dije que eso no era lo que quería ni para mí ni para mi familia. Sentí la diferencia y me propuse no probar más", cerró.