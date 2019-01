Belgrano exige avales para el traspaso de Matías Suárez

23/01/2019 -

El "Muñeco" lo pidió, pero la llegada de Matías Suárez dependerá de que River presente avales para que se concrete la transferencia, lo cual podría ocurrir en las próximas horas.





El cordobés llegará a cambio de 3.000.000 de dólares limpios para Belgrano y firmará un contrato por tres años

La idea de la dirigencia millonaria es que Suárez se realice hoy la revisión médica y luego selle su situación contractual.





Belgrano no quería desprenderse del jugador. Primero porque era el capitán y figura del equipo, segundo porque están luchando por no descender y el costo político de dejar ir al emblema es algo que la dirigencia pirata no desea afrontar.





Por tal motivo, desde las oficinas del Celeste pretenden demorar lo máximo posible la llegada de Suárez, con el objetivo de dejarle una buena imagen al hincha cordobés. Por eso exigen que River presente avales para concretar la transferencia.