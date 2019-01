Palermo se refirió a la chance de dirigir al "Xeneize"

23/01/2019 -

Es ídolo xeneize y siempre estará en el corazón de los hinchas. Martín Palermo arranca una nueva experiencia, ahora se embarca para dirigir a Cardona en el Pachuca. "Estoy muy contento, es un paso muy importante para mí, voy a un futbol competitivo y a un club grande como Pachuca", dijo antes de subirse al avión.

De una potencial llegada a Boca, tras la salida de Guillermo, no quiso hablar. Aunque ante la pregunta de si se ve alguna vez como DT de donde fue ídolo como jugador, no dudó: "Algún día. Pero para qué hablar de Boca ahora?. Hablaré en el momento que se dé y que esté en Boca. Esto es confiar en el trabajo, aprender, madurar y afrontar situaciones como entrenador. Estoy en esa etapa de más maduración que cuando empecé en Godoy Cruz. Boca hoy no está en mi proyecto, por eso no pienso en qué hubiese sido si me hubiera tocado", dijo.