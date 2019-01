Fotos EXPECTATIVA Nicolás Czornomaz, de 23 años, llegó a Mitre para reforzar el mediocampo en busca del ascenso.

El mediocampista Nicolás Czornomaz, se transformó ayer en la nueva incorporación para Mitre, luego de estampar su firma con la institución para disputar la segunda mitad del Torneo Nacional B. Tras cumplir con lo legal, el mediocampista que llega al Aurinegro, procedente del fútbol de los Estados Unidos, habló con EL LIBERAL, y reveló porqué optó por regresar al país.

"Estoy contento por esta oportunidad que se me presenta en mi carrera. Vengo con muchas ganas de ayudar al grupo y seguir aprendiendo. Acepté el desafío porque los objetivos son tentadores", reveló Czornomaz.

Consultado sobre la diferencia de juego, que se da en el Nacional B, con el fútbol de la MLS, el volante dijo que intentará adaptarse rápido a la categoría.

"Sé la intensidad, con que se juega en esta categoría. Pero uno se encuentra entrenado y con muchas ganas y creo que con eso, la adaptación va ser más sencilla", manifestó.

El mediocampista, es hijo de Adrián Czornomaz, recordado goleador con mucha trayectoria en la categoría, contó qué le dijo su papá tras el nuevo desafío.

"Mi viejo siempre me aconsejó, más desde el punto de vista de un entrenador que de mi papá. Me inculcó el sacrificio como primer factor. Me pidió que esté preparado y que aproveche esta oportunidad. Que deje todo, desde el lugar que me toque", cerró.

Por otra parte, Mitre jugó ayer su último partido amistoso de preparación, de local ante Unión Santiago, en dos partidos de 60 minutos en el que se repartieron victorias. En primer término, el conjunto Aurinegro se quedó con la victoria por 1-0 con gol de Joaquín Quintero. Mientras que en el segundo juego, el Tricolor se impuso por 1-0 con gol de Jairo Cáceres.

Este fue el último amistoso para ambos equipos antes de afrontar sus compromisos oficiales.