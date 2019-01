"Estamos tranquilos; yo confío en los chicos"

23/01/2019 -

Argentina no termina de ajustarse en el Sudamericano Sub 20 de Chile. Sufrió ayer un duro golpe ante Ecuador por 1 a 0 y se complicó la clasificación al Mundial de Polonia. De cara a los últimos dos compromisos de la primera fase (Uruguay y Perú), el técnico Fernando Batista tomó la palabra y se manifestó esperanzado: ‘A pesar del resultado, estamos tranquilos y firmes. Confío en los chicos’.

Sobre lo visto en el partido, el entrenador de la Sub 20 marcó que hay cosas por corregir: ‘Te da bronca que no te lleguen mucho y te conviertan, al igual que nosotros generemos bastante y no concretamos. Intentaremos corregirlas para lo que viene. No está faltando una cuota de tranquilidad en la definición’.

De todos modos, dejó en claro que no pierda la fe en avanzar de fase: ‘Tengo muchas expectativas de que podemos lograr la clasificación. Primero pensaremos en Uruguay y después en Perú, pero sabemos que necesitamos ganar todos los partidos’. Párrafo aparte para hacer hincapié en la tragedia de Emiliano Sala. Acerca del tema, Batista envió fuerzas: ‘Un saludo grande para la familia de Emiliano Sala’.