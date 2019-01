El jugador argentino predijo que algo le iba a pasar

Fotos CHARLA. Sala tuvo un contacto con un amigo en un grupo de WhatsApp horas antes de que desapareciera el avión.

23/01/2019 -

Mientras se esperan más novedades sobre la desaparición de Maximiliano Sala, ayer se dio a conocer un audio de WhatsApp en el que el futbolista argentino manifestaba su temor en el avión a sus ex compañeros del Nantes de Francia.

"Hola hermanitos ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y cosas y no termina más, no termina más. Así que nada muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff loco que mañana sí ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo a ver qué pasa. Así que ¿cómo andan ustedes hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben Papá, qué miedo que tengo", fue el mensaje que envió Sala mientras se dirigía hacia Inglaterra para sumarse a las filas de su nuevo club, el Cardiff.

Ayer, antes del anochecer, la Policía de Guernsey reveló que encontró restos de lo que podría ser la avioneta, aunque no pudo precisarlo.

"Durante el curso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples recursos aéreos y marítimos de las Islas del Canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua. No hemos podido confirmar si alguno de estos son del avión perdido", describe el escrito.

"No hemos encontrado signos de los que están a bordo. Si aterrizaron en el agua, las posibilidades de supervivencia son en esta etapa, desafortunadamente, escasas. Dos aviones y un bote salvavidas todavía están buscando", finalizó.