Un policía fue a la casa de su ex pareja, la mató de seis tiros y luego se suicidó

Fotos VÍCTIMA Mariana del Arco fue asesinada a tiros por su ex pareja, Omar Acosta. Ambos eran policías. (Foto: Facebook).

23/01/2019 -

Un policía de Mar de Ajó asesinó a su ex pareja y luego se suicidó. Ocurrió ayer, al mediodía. La mujer también era policía y trabajaba en la Delegación de Inteligencia Criminal de Pinamar. El femicidio seguido de la muerte del hombre se registró en una vivienda de Nueva Atlantis. Según informó Clarín, Pablo Gamaleri, a cargo de la Fiscalía Nº 11 de Mar de Ajó, la mujer tenía "al menos seis heridas de arma de fuego".

La víctima, que era oficial de Pinamar, fue identificada como Mariana Del Arco (32). El asesino se llamaba Omar Ariel Acosta (53) y se desempeñaba como teniente de la Comisaría de Mar de Ajó.

"Estaban eventualmente separados, según la declaración de allegados en la fiscalía. Al parecer la mujer tendría una criatura, que no se encontraba en el lugar al momento del ataque. Falta confirmarlo con sus familiares más cercanos que están muy angustiados y, por el momento, no pudieron prestar declaración", explicó el fiscal y aseguró que "no hay registro de antecedentes de violencia de género".

En el interior de la vivienda, ubicada en la calle Zapiola 110, se encontraban "ambos policías sin vida con signos de haber disparado el masculino a la femenina y posteriormente haberse quitarse la vida", según fuentes policiales.

En esta línea, Gamaleri sostuvo que "la mujer tenía varias heridas de bala en la cabeza y el torso, y el hombre solo una’. ‘Por eso hablamos de femicidio seguido de la muerte del hombre", agregó. Además, señaló que en el lugar se encontró una pistola 9 milímetros, que era el arma reglamentaria de Acosta.