Laurita Fernández goza de amor y trabajo en Mar del Plata, pero no se salva de las críticas de Yanina Latorre y Lourdes Sánchez

23/01/2019 -

La bailarina Laurita Fernández encabeza este verano el musical "Sugar" en Mar del Plata, junto a Federico D’Elía y Vico D’Alessandro, además de que disfruta de la compañía de su flamante novio, el actor Nicolás Cabré. Pero sus declaraciones sobre cómo vivió su paso por el Bailando en el puesto de "jurado" no les cayeron en gracia ni a Yanina Latorre ni a Lourdes Sánchez.

Laurita admitió que no se sintió cómoda con el formato porque la atención estaba puesta no en su aporte técnico como jurado, sino en lo que decía y podía generar alguna polémica con los participantes.

"¡Qué mona! Ahora dice que no le gusta el formato. Yo me pregunto, ¿no se hizo conocida en el Bailando por sus quilombos amorosos?", escribió Yanina, la panelista del programa "Los Ángeles de la Mañana", desde Aspen adonde está vacacionando con su familia.

Por su parte, Lourdes, archienemiga de Laurita y aspirante a jurado del Bailando, señaló en el ciclo que conduce Ángel De Brito. "Hay mucho para analizar, cuando ella dice que no se pudo desarrollar en lo que mejor sabe, que es sobre baile. Cuando bailaba su mamá le ponía un 10. ¿Por qué ponés un 10, si a nivel técnico no estaba bien? Se contradice todo el tiempo. Y lo poco que habló de técnica dejó mucho que desear, no daba buenas devoluciones, no era constructiva y se equivocó muchas veces", dijo y agregó: "Laura es talentosa, pero necesita un canal, una vidriera como es la de ShowMatch (para mostrarse) ... Para mí, con esto que dijo, ella quiere borrar su pasado, borrar todos los escándalos, borrar todas sus peleas".

Aún no se sabe si Laurita volverá a la pista del Bailando este año como participante, o si rechazará ser parte del festejo por los 30 años del ciclo, para el cual los productores de Marcelo Tinelli buscan tener a todos sus campeones en el certamen.