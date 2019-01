"Peteco" contó cómo le hace frente a la crisis del folclore

23/01/2019 -

"Peteco x Peteco", la representación de una obra teatral-musical y su participación en el tributo a Mercedes Sosa, marcarán a fuego las actuaciones que tendrá Carlos "Peteco" Carabajal en el Festival Nacional de Folclore Cosquín 2019, que se llevará a cabo desde el sábado 26 de enero al domingo 3 de febrero próximos en la ciudad cordobesa.

La magna fiesta musical arrancará este sábado 26 con "Traigo el pueblo en mi voz", un tributo a la gran cantora tucumana, del que formarán parte, además de "Peteco", León Gieco, Liliana Herrero, Julia Zenko, Víctor Heredia, Bruno Arias, Nahuel Pennisi, La Bruja Salguero, José Luis Aguirre, Nadia Larcher. La dirección musical estará a cargo de "Popi" Spatocco, histórico músico de Mercedes Sosa.

En tanto, al día siguiente, Carabajal se presentará con dos formatos en el escenario Atahualpa Yupanqui: lo hará con "Peteco x Peteco" y con la puesta en escena de una obra concebida para ser escenificada en un teatro.

Además, el recambio que no llega en los festivales folclóricos, un tema que se instaló fuertemente en el recientemente concluido Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María (Córdoba).

¿Existe una falta de renovación de referentes en la canción de raíz folclórica?

Es un tema muy difícil de hablar porque, primero, yo soy parte. Entonces, no quisiera decir, por ejemplo, que sí que hay una crisis, que hay falta de renovación y contarme a mí como alguien que renueva. Estaría en lo fácil, pero yo personalmente siento que renuevo. Si hablo de mí puedo decir que no hay crisis. Yo renuevo, fíjense, vamos a presentar en Cosquín una propuesta que no la tiene nadie, con temas nuevos y una obra en donde están fusionados el teatro, la danza y disciplinas circenses. Pero, a la vez, conozco también el ambiente y, sí, hay gente que está como quedada o sin poder encontrarle una vuelta de rosca a lo que hacen. Pero, aquí te quiero hacer una salvedad: para mí, Santiago del Estero tiene reserva. No es que sea fanático santiagueño, pero Santiago del Estero tiene reserva. Yo te puedo decir que, como compañeros, tengo el honor de tenerlos a Horacio Banegas, a Santiago Suárez, a "Demi" Carabajal, al Dúo Coplanacu, al Dúo Orellana Lucca, a Los Manseros Santiagueños, a Los Carabajal, a "Cuti" y Roberto Carabajal, a Juan Carlos Carabajal, a Elpidio Herrera y al "Bebe" Ponti, entre otros. Son artistas que están constantemente sorprendiendo, renovando y dejando un cancionero cada vez más lindo. ¡Esto no pasa con todas las provincias!.