23/01/2019 -

"Con Mercedes hemos compartido cosas lindas. Ella me ha ayudado mucho a mí, dándome trabajo, llevándome a conocer lugares". Estas son sentidas palabras de "Peteco" Carabajal al hablar de Mercedes Sosa, a quien, este sábado 26, en el inicio del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2019, le rendirán un tributo. El cantautor santiagueño será parte de este tributo junto a una pléyade de artistas argentinos. Yo voy a interpretar las canciones mías que ella me las grabó, como, por ejemplo, "Como pájaros en el aire". Después, haremos una canción todos juntos, que será "Inconsciente colectivo". ¿Qué sensaciones te embargan saber que este sábado, en el inicio del Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2019 vas a formar parte del homenaje a Mercedes Sosa? Me siento halagado. Es una relación linda que he tenido con Mercedes. Además, es hermoso formar parte de un grupo que le va a rendir un homenaje. Ella, siempre, de esa manera, ha congregado a los artistas. Han sido muchas las veces que hemos estado muchos artistas alrededor de ella. Esta vez, en Cosquín, sucederá lo mismo. Ella va a estar presente ahí, en ese escenario tan importante y con tanta historia. Es un orgullo en lo personal. Siempre pienso en la provincia, que estoy representando a la provincia en distintas cosas. Cuando está mi presencia está Santiago del Estero siempre. En buena hora que se le realice un homenaje a la compañera Mercedes Sosa. Mercedes era una artista que irradiaba mucha energía y siempre fue convocante. Siempre estuvo rodeada de mucha gente, de muchos artistas. Entonces, hoy es el mejor homenaje que se le puede hacer. Lo simple de cantar un repertorio que no era de ella, en cuanto a la autoría, pero que lo terminaba ella haciendo suyo. ¿Cómo evocas esos tiempos en que hiciste gira con ella por el país y el mundo? De la manera más maravillosa. También, todo tiene que ver con mi carácter porque yo siempre he sido medio tímido con ella. Ella era una estrella, una estrella que vivía como estrella, dormía como estrella, comía como estrella y, a la vez, también muy simple, normal, pero nunca había que dejar de lado que ella era una estrella. Cuando uno trata con ese mundo de estrella. Por supuesto, estoy hablando entre comillas si quiere. Cuando uno trata con ese mundo, tiene que saber que alrededor de una estrella siempre hay mucha gente, hay un equipo. Entonces, yo optaba por pasar inadvertido para no molestar, para no incomodar. Con Mercedes hemos compartido cosas lindas. Ella me ha ayudado mucho a mí, dándome trabajo, llevándome a conocer lugares. Y Mercedes lo hacía a propósito porque ella pensaba que, de pronto, yo tenía que conocer a alguien, lo decía.