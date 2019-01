Se reanudó la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala

Hoy 08:05 -

Esta mañana, los servicios de rescate de Guernsey reanudaron la búsqueda con dos aviones, buzos tácticos y gomones que recorren la zona del Canal de la Mancha.

Aún reina la incertidumbre en este segundo día de búsqueda del avión que transportaba al futbolista argentino Emiliano Sala y del que no se tienen novedades.

"Hemos reanudado la búsqueda. Dos aviones están despegando y buscarán una área específica donde creemos que tenemos más probabilidades de encontrar algo, basada en una revisión de las corrientes y el tiempo desde que (el aparato) desapareció", señaló la Policía de Guernsey en su cuenta de Twitter.

Sala, de 28 años, y un piloto viajaban desde Francia a Gales cuando se perdió la comunicación con la aeronave en el momento en el que cruzaban el Canal de la Mancha.

Antes del despegue, el jugador se comunicó con amigos para expresarles su temor por subirse a la avioneta: "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. (...) Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo...", fueron las palabras del santafesino de 28 años.