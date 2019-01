Le donó un riñón a su ex luego de estar divorciados por 20 años

Hoy 19:23 -

Bill Henrichs mantiene una excelente relación con Mary Zeigler a pesar de que hace 20 años que están separados. Y no es para menos, la mujer no dudó en donarle un riñón cuando él necesitó el trasplante.

En febrero de 2018, Bill se enteró que su estado era delicado y debía buscar un donante. Su hija era compatible pero él se negaba a hacerla pasar por algo así ya que había sido madre hacía poco tiempo.

Cuando los médicos le avisaron que su ex era compatible al 100%, se lo pidió y ella dijo que sí de inmediato. “Para mí no fue ni siquiera una decisión, fue como si me llamase para ayudarlo a rastrillar hojas”, declaró la mujer.

La pareja decidió contar su historia con la esperanza de que su experiencia no solo ayude a otros a tomar conciencia sobre las relaciones humanas, sino también para que “una persona cambie su actitud hacia su expareja”.