Los santiagueños soportaran otra jornada de calor infernal

24/01/2019 -

Santiago del Estero registró una de las temperaturas más altas del país, que rondó los 40º aunque la sensación térmica hizo sentir el calor con mayor intensidad. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional los días con alta temperatura continuarán en la provincia, lo que eleva las posibilidades de que se produzcan fuertes cambios. Inclusive para este domingo 27 están pronosticas lluvias y tormentas, según el SMN.

Como se recordará, especialistas consultados por este medio estimaron que para fines de enero se esperaban fuertes temporales, como los que se produjeron en los primeros días de enero y que trajeron muchísimas complicaciones y que generaron graves daños.

Para lo que resta de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa para hoy una temperatura máxima estimada en 39º, aunque se espera que la sensación térmica supere este registro.

El pronóstico extendido señala que para mañana, el calor continúe con una máxima idéntica (390 C), aunque el cielo permanecerá nublado. En tanto mañana viernes la jornada se presentará de igual manera, pero la máxima rondaría los 420 C. En tanto para el domingo a la mañana, están pronosticadas lluvias y tormentas y un descenso de la temperatura máxima a 350 C.