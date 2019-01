Gallardo: "Estamos en un momento de transición"

Fotos REFLEXIÓN. Marcelo Gallardo dijo que le hubiese gustado que su plantilla tenga más días de vacaciones.

24/01/2019 -

La segunda derrota de River en menos de una semana generó anoche un profundo análisis de Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa. Claro está, el entrenador del Millonario se mostró comprensible con la situación del equipo, pero también dejó ver su molestia por no poder arrancar el año con pasos firmes. "Estamos en un momento de transición y como en cualquier momento así, vamos a tener que recorrer este camino. Tenemos que ir pensando que nosotros somos otra cosa. No estamos preparados para trabajar igual que nuestros rivales. Da cierta impotencia, pero es entendible", afirmó el DT.

Por otra parte, el "Muñeco" habló de estos inicio como un desafío después de haber cerrado el 2018 de la mejor manera. "Debíamos ver si podíamos arrancar con el equipo que casi en su totalidad terminó el año pasado, con poco descanso y trabajo. Y ver si recuperábamos algunos puntos en la Superliga. Era una apuesta, no salió", señaló. Y agregó: "Queríamos acercanos sumando puntos. Las energías son bajas, pero el tiro lo teníamos que tirar, el esfuerzo lo teníamos que hacer. Los que vivieron el final de año con tanta carga emocional, hubiese querido que tuvieren más vacaciones".

Por su parte, el director técnico de Unión, Leonardo Carol Madelón, celebró el triunfo 2-1 de su equipo ante River Plate, en el estadio Monumental, donde no ganaban los santafesinos hace 19 años.

"Nosotros sabíamos que podía estar cansado River porque había jugado hacía pocos días. Había que estar tranquilos, nos pusimos arriba con un penal, después hicimos el 2-0 en una linda jugada y descontaron en el final. En ningún momento vi que corría riesgo el triunfo", dijo el entrenador en rueda de prensa.

Y siguió: "Me gustó el partido desde el punto de vista estratégico. Me hubiese gustado tener más la pelota, pero no podés jugarle abierto a River".