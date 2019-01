Por qué Lavagna usa sandalias con medias, según su hijo

Fotos PROTECCIÓN. "Mi viejo se viste así siempre porque las chancletas le raspan los dedos", dijo el diputado Marco Lavagna.

Tras viralizarse la foto de su padre con sandalías y medias hasta las rodillas casi, durante un encuentro proselitista con Miguel Ángel Picheto, Marco Lavagna, diputado e hijo del ex ministro Roberto Lavagna, contó por qué su papá usaba ese atuendo a pocos metros de la playa. Al parecer, el motivo es casi por salud. "Mi viejo se viste así siempre porque las chancletas le raspan los dedos. Yo no las uso porque mis hijas me matarían", explicó el legislador, quien no solo habló de la pintoresca imagen sino que aprovechó para hablar del rol que jugará su padre a partir de ahora.

Frente a una posible candidatura, Lavagna hijo aseguró: "Mi padre quiere construir un gran espacio de unidad nacional, ese espacio tiene que ser amplio". Sin embargo, explicó que "no pondría a su padre en términos de una candidatura" y afirmó que "después se verán las condiciones".