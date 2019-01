Argentina XV apabulló a Chile

24/01/2019 -

El combinado Argentina XV derrotó 47/17 a la selección de Chile en un amistoso llevado a cabo esta tarde en el predio La Boya del club CASI. Los puntos de Argentina llegaron a través de los tries conseguidos por Jerónimo Ureta, Teo Castiglioni (2), Lucas Mensa, Julián Domínguez y Tomás Cubilla; un try penal; y las conversiones de Martín Elías (2), y Martín Roger (3). Por su parte los tantos de Chile fueron anotados por Federico Pizarro (try) y Gonzalo Lara (try), y las conversiones de Santiago Videla y Francisco González. Argentina XV llegó a ganar 26/0, a los 22 minutos del primer tiempo; se impuso 33/14 al término de los 40 minutos iniciales. En el 2º tiempo entró otro equipo.