Zárate: "Claro que puedo jugar junto con Tévez"

Fotos COMPETENCIA. Por lo que viene mostrando el DT, Mauro Zárate parece disputar un lugar con Carlos Tévez.

24/01/2019 -

El delantero de Boca Juniors Mauro Zárate aseguró ayer que Carlos Tévez es "el símbolo del equipo" y que pueden jugar juntos más allá de la decisión del entrenador Gustavo Alfaro.

"Estoy de acuerdo con Alfaro, Tévez es nuestro símbolo. Para nosotros, más allá si jugaba o no, siempre fue importante para el grupo porque fue nuestro símbolo", manifestó Zárate en rueda de prensa desde el complejo deportivo de Boca en Ezeiza.

El ex Vélez expresó su deseo de compartir tiempo y espacio con Tévez de cara al regreso de Boca a la Superliga con el compromiso del próximo domingo ante Newell’s Old Boys en Rosario por la fecha 16.

"Claro que puedo jugar junto con Tévez, es más, ya lo hice cuando Guillermo (Barros Schelotto) era el entrenador; respeto su trayectoria", agregó Zárate.

A su vez, Zárate admitió que le causó "dolor" no haber disputado minuto alguno en la final ante River.

El delantero Ramón Ábila fue otro de los que habló ayer en conferencia de prensa. "Wanchope" apuntó que a Boca "no le queda otra que ganar y ganar" si quiere pelear el campeonato con el líder Racing Club de Avellaneda. El xeneize, con dos partidos menos, reúne 24 puntos y está a 12 del equipo de Eduardo Coudet (36).

Ábila reaccionó con cierto enojo ante la consulta de haber disputado lesionado la revancha de la Superfinal de la Copa Libertadores ante River en Madrid que finalizó en consagración para el club de Núñez. "No voy a contestar eso. Además no es verdad, es mentira que estaba desgarrado, lo escuché pero no opino", indicó "Wanchope".