Fotos Discusión entre ex parejas terminó con denuncias cruzadas

24/01/2019 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) La discusión acalorada de miembros de una ex pareja terminó con denuncias cruzadas. El hecho se registró en una vivienda del barrio Villa Balnearia en donde reside una mujer quien denunció a su ex pareja en la oficina del Menor y la Mujer. La damnificada dijo que cuando el sujeto se apersono en su hogar para retirar a una hija menor que tienen en común, y como ya es costumbre según relató, ni bien llegó a su domicilio vociferó palabras irreproducibles. La mujer agregó que no sería la primera vez que sufre este tipo de agresiones. La damnificada llevaba pocos minutos exponiendo su situación, cuando de repente se presentó el sujeto denunciado. El hombre relató ante las autoridades policiales que se presentó en la casa de su ex suegra para retirar como de costumbre a su hija de un año y seis meses, cuando su ex pareja se acercó y sin mediar palabras le habría arrojado agua caliente con intenciones de quemarlo. Se puso en conocimiento del hecho a la fiscalía de turno que dispuso como primera medida una orden de restricción de acercamiento entre ambos, y sean citados en los próximos días al Centro Judicial Río Hondo.