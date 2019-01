Dejan una extraña leyenda en la casa de un abogado

24/01/2019 -

Una extraña leyenda encontró un conocido abogado del medio cuando regresó a su casa, en la localidad de El Zanjón y notó que delincuentes ingresaron a su inmueble. La víctima de apellido Alderete, residente en el Bº Centro, expuso ante los efectivos que cerca de las 3,30 arribó a su casa de fin de semana, ubicada sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 1100. Una vez que descendió de su vehículo notó que en el portón blanco de madera que da ingreso a la propiedad estaba escrito algo. Con aerosol negro habían dejado impresa una leyenda de tamaño importante que decía "narco HDP". Temiendo lo peor, el letrado ingresó a su vivienda y revisó todas sus pertenencias. Pero no le faltaba nada. Rápidamente se trasladó hasta la Comisaría Séptima, donde radicó la denuncia correspondiente. La fiscal de turno, Dra. Erika Leguizamón, dispuso que personal de la División Policía Científica realice trabajos de fotografía y levantamiento de huellas. Los autores utilizaron el color negro para realizar la inscripisión en la madera. El abogado contó que no sospecha de nadie y que no tiene conflictos con los vecinos de la zona, por lo que desconoce los motivos del escrito.