Santiagueños quieren vivir en una ciudad italiana a punto de desaparecer

24/01/2019

Cientos de santiagueños están interesados en participar de un concurso lanzado a nivel internacional por la plataforma de alquiler de viviendas particulares Airbnb que, en caso de ser elegidos, podrán vivir en Grottole (Italia) durante tres meses con todo pago.

Se trata de una promoción, "The Italian Sabbatical", que da la oportunidad de vivir en el pequeño pueblo que está cercano a Nápoles. La finalidad del concurso es "ayudar a la comunidad local a revitalizar la pequeña villa de Grottole", según señala el sitio web de la iniciativa. Actualmente, la localidad, como consecuencia del éxodo rural, está en riesgo de desaparecer ya que solo viven 300 personas y tiene 600 viviendas que están deshabitadas.

Luis Bellomo, vicecónsul honorario de Italia en Santiago del Estero, confirmó a EL LIBERAL haber recibido consultas acerca de los requisitos que deben cumplirse para poder convertirse temporariamente en un ciudadano más de este pueblo.

"He recibido muchas preguntas de interés de cientos de personas, un poco confundidos porque la gente cree que es algo impulsado por el Consultado de Italia en Santiago del Estero. He recibido consultas de amigos, conocidos y gente totalmente desconocida solicitando información. Es una decisión personal en la que no interviene en absoluto el Viceconsulado de Italia en Santiago del Estero", precisó Bellomo a EL LIBERAL.

Hasta el 17 de febrero

Bellomo dio cuenta de la página en donde los interesados deberán recabar toda la información necesaria.

Hay tiempo para inscribirse hasta el 17 de febrero a través de www.ita liansab batical.com y el 29 de marzo se anunciarán los elegidos que deben ser mayores de 18 años, con buen nivel de inglés y provenientes de México, Estados Unidos, Argentina (con excepción de la provincia de Mendoza), Italia, Reino Unido, Alemania, Francia, España, Portugal, Países Bajos, Australia, India y Japón.

Los requisitos son sencillos y lo primordial es estar libre para viajar hasta Grottole en junio de 2019 y permanecer allí hasta agosto.

Los aspirantes, al llenar el formulario que hay en el mencionado sitio web, deberán escribir, en menos de 300 palabras, una historia con los motivos por los que hay que mudarse a Grottole. Además, hay que responder a cómo se puede colaborar con esta comunidad italiana, ubicada en la provincia de Matera, capital de Europa 2019.

Voluntariado

Los cuatro afortunados podrán alojarse 90 días (de junio a agosto próximos) con todos los gastos pagados en una de sus casas vacías. A cambio, durante ese tiempo los elegidos deberán hacer voluntariado para revitalizar la zona.

La propuesta también es original en otros sentidos: los viajeros seleccionados se convertirán en habitantes del pueblo Grottole y tendrán la posibilidad de aprender italiano, ayudar a dirigir una huerta comunitaria y cocinar típicas comidas italianas con ingredientes cultivados con sus propias manos.

Actividades

Entre las actividades que podrán realizar los ganadores del concurso están: despertar con un capuchino y una lección de italiano, aprender a cultivar vegetales con un experto logcal, aprender a cocinar y los secretos de la gastronomía italiana con Rosa, la experta local, explorar el campo italiano en un auto clásico (en un Ape Piaggio, vehículo típico italiano) y disfrutarán de aperitivos con los vecinos.

Junto con Wonder Grottole, una ONG italiana que promueve la regeneración urbana en Italia, la propuesta es cumplir el sueño de viajar hacia nuestras raíces y disfrutar de Grottole, que está ubicado en la cima de una colina.

La idea surgió porque el pueblo tiene sólo 300 habitantes en su centro histórico y 600 hogares deshabitados, por lo que está en riesgo de desaparecer y necesita apoyo.

"En Santiago del Estero hay un notorio interés por ser ciudadanos temporario de Grottole", especificó Bellomo a EL LIBERAL.