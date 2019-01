Fotos El Renzi renueva su grilla con "El regreso de Mary Poppins" y "Creed II"

24/01/2019 -

Como cada jueves, se renueva la cartelera en cines y el Renzi suma a los títulos internacionales de "El regreso de Mary Poppins" y "Creed II: defendiendo el legado", junto a "Dragon Ball Super: Broly" y "Eso que nos enamora" (Espacio Incaa) que conforman la propuesta cinematográfica destinada para el público de todas las edades y a precios accesibles. La sala principal de la ciudad de La Banda ofrece títulos de nivel nacional e internacional con el objetivo de fomentar y promover el acercamiento de la comunidad en general al séptimo arte. Uno de los grandes estrenos es la comedia musical del personaje icónico de la literatura juvenil, "El regreso de Mary Poppins" de Disney que combina el género musical, la fantasía y la comedia. Es una secuela de la película de 1964, protagonizada por Emily Blunt, Lin Manuel Miranda, Ben Whislaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Joel Dawson, Nathanael Saleh, Julie Walters, Colin Firth y Meryl Streep. La misma fue anunciada para diciembre de 2018 y en Argentina llega esta tarde a todos los cines. Se podrá ver en la pantalla del Renzi todos los días en doble función de 17.30 y de 21. El otro estreno es la secuela de la primera pelea del joven Adonis Creed, hijo de Apolo Creed, amigo entrañable y mentor de Rocky Balboa, que a su vez es el entrenador de éste. En esta nueva entrega, el joven debe defender el título, pero su rival no será cualquiera, sino el hijo del sádico ruso Ivan Drago. Es una película perteneciente al género de drama deportivo estadounidense, dirigida por Steven Caple Jr. y se verá todos los días a las 23 y a la 0.45. Mientras, siguen en pantalla la película argentina en Espacio Incaa "Eso que nos enamora", que se proyectará todos los días a las 16 y a las 19.35; y la película de animé japonés "Dragon Ball Super: Broly", todos los días a las 14.20. Precios Además, se recuerdan los precios de las entradas. Las de Espacio Incaa tienen un valor de $30. Mientras las películas internacionales tienen los siguientes valores: 3D a $160 de jueves a domingo y $120 de lunes a miércoles (excepto feriados y días no laborables). En 2D a $140 de jueves a domingo, y $100 de lunes a miércoles (excepto feriados y días no laborables). En 3D, jubilados, docentes y estudiantes universitarios y/o terciarios (con credencial carné) todos los días $120 (excepto feriados o días no laborables); y en 2D, todos los días $100 (excepto feriados o días no laborables).