Se despidió de Salta con derrota

Fotos SIN RESPIRO. El volante ferroviario Emanuel Romero intenta despegarse de la marca de dos hombres de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

24/01/2019 -

Central Córdoba le puso fin ayer a su pretemporada en Salta con la disputa del tercer y último amistoso previo a la reanudación de la B Nacional. El conjunto ferroviario perdió con Gimnasia de Jujuy por 2 a 0, en el ensayo en el que se midieron los titulares de ambos elencos. Matías Córdoba y Diego López (ex Central Córdoba) marcaron los tantos del ganador.

En el segundo turno, la victoria también fue para el Lobo jujeño, pero por 1 a 0 (gol de Nicolás Contin).

Luego de los encuentros, que se diputaron en la cancha del hotel de la Liga Salteña, lugar donde desarrolló su pretemporada Central, la delegación almorzó y emprendió el viaje de retorno, arribando a nuestra provincia en las últimas horas de la tarde.

A pesar de las derrotas en el último ensayo, el cuerpo técnico que comanda Gustavo Coleoni quedó conforme con la labor de sus dirigidos, por lo que reina el optimismo de cara al cotejo ante Platense, el próximo viernes 1 de febrero a las 22 en el Alfredo Terrera, por la fecha de la BN

En el duelo ante los titulares, el "Sapo" alineó a César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Facundo Melivilo, Emanuel Romero, Cristian Vega y Nahuel Luján; Lautaro Robles y Diego Jara. Luego ingresaron Pablo Ortega, Javier Rossi y Fernando Piñero por Melivilo, Robles y Ferrero, respectivamente.

"En líneas generales estamos conformes con el equipo porque estuvimos ordenados. Pasamos rápido la línea de pelota con 7, 8 jugadores para poder cerrar espacios para estar cortos y que el equipo presione. Después hemos mejorado con la pelota, el equipo no erró pases, estuvo más preciso y esta vez tuvimos más situaciones de gol que no se pudo convertir. No se ganó, pero valorizamos que hemos sostenido la estructura en la parte defensiva y hemos mejorado la ruta de pases, control de pelota y creamos las situaciones que con el rival anterior no tuvimos", analizó Gustavo Liggerini, ayudante de campo de Coleoni.

En el segundo turno, el Ferro formó con Cavalotti; Brandán, Dutari, Piñero y Bay; Ramírez, Pérez, Barraza y Ortega; Izaguirre y Rossi.

"En el segundo bloque fue todo nuestro, nos faltó efectividad en las llegadas al área. El partido era para tres goles arriba, pero los puntas no estuvieron finos. Y en una pelota, ya terminando el partido, en un pase corto, encuentra el gol el equipo rival. En los dos nos vamos con un paso dado hacia adelante, seguramente con cosas para pulir, pero tenemos muchas virtudes y por eso sentimos que estamos por el buen camino", explicó al respecto Liggerini.