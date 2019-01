Ángel Di María selló el partido y le dio la clasificación al PSG

Fotos DEFINICIÓN. Ángel Di María y un festejo clásico, tras convertir el segundo gol del PSG a los 35 minutos de la etapa complementaria.

El tetracampeón de la Copa de Francia, París Saint Germain, con un gol del argentino Ángel Di María, le ganó como local a Racing de Estrasburgo por 2 a 0, en el estadio Parque de los Príncipes, y avanzó a los octavos de final del certamen.

PSG, campeón de las últimas cuatro ediciones, se puso en ventaja con un gol del uruguayo Edinson Cavani, a los 3 minutos del primer tiempo, y cerró la victoria con la anotación del rosarino Di María, a los 35 de la parte final.

Los otros resultados de los partidos jugados ayer por los 16avos de final, fueron éstos: Saint Étienne 3, Dijón 6; St Pryvé 0, Rennes 2; Marignane Gignac 0 (3), Iris Club de Croix 0 (4); Viry Châtillon 0, Caen 6; y Bergerac (equipo de cuarta división en el que hizo un gol el argentino Diego Gómez) 2, Orléans 3.

Hoy se medirán: Bastía vs. Noisy le Grand, Vitré vs. Le Havre y Amiens vs. Olympique Lyon. El domingo: Sannois St. Gratien vs. Nantes.

París Saint Germain es el máximo ganador del certamen, con 12 títulos en 16 finales jugadas; Olympique de Marseille lo sigue con 10 consagraciones en 19 definiciones; y Saint Étienne y Lille con seis vueltas olímpicas.

El equipo campeón de la Copa de Francia obtiene la clasificación a la fase de grupos de la Uefa Europa League para la siguiente temporada.

Por otra parte, ayer se jugó un cotejo pendiente de la Liga de Francia, Nimes le ganó como local a Angers por 3 a 1.