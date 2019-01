Un documental sobre Trump que le costó el apéndice

Fotos El actual presidente de EE.UU (arriba) en una secuencia de la realización de Frédéric Mitterrand .

24/01/2019 -

Juan Santiago Torales tuvo un trabajo vital en la elaboración de "Donald Trump: el padrino de Nueva York", documental realizado por la productora de Frédéric Mitterrand, político francés y ex ministro de Cultura de Francia, además de animador de televisión, periodista, escritor, guionista y productor.

Torales contó que trabaja desde hace un año para la productora del sobrino del ex presidente del país galo, François Mitterrand. ‘La productora es del hijo de Fréderic. Pegamos buena onda. Me llamó para que lo ayude a montar un documental de archivos de Donald Trump, que se llama ‘Donald Trump el padrino de Nueva York’. Se lo puede ver en la plataforma de Vimeo. Fue emitido por la Cadena 3 de Francia. Cuenta toda la historia de Donald Trump, desde sus inicios hasta que asume como presidente. Mostramos lo que la gente no conoce de él", destacó Juan a EL LIBERAL.

"Mi trabajo fue mirarme toda la vida de Donald Trump, horas y horas de archivo y proponer una estructura de filme a Fréderic que se encargó de hacer las entrevistas en Nueva York. Fue un trabajo arduo que me costó mi apéndice, pero fue muy bueno y tuvo muy buen recibimiento de la crítica", resaltó Juan.

"La revista Telerama le dio tres estrellas, que es el máximo para las críticas de los documentales en la televisión. La audiencia acompañó muy bien. No es el último documental que voy a hacer con Fréderic. Quiero decir que la dupla funcionó. Ahora, el documental quedó nominado para los premios de la radio y la televisión francesa. No voy a poder asistir a la ceremonia, pero es una muy buena noticia", remarcó Juan.