"Sofía", el personaje que podría darle el Oscar

24/01/2019 -

El papel de "Sofía" en la cinta de Alfonso Cuarón le ha cambiado la vida. Sin saber que trabajaría con el ganador del Oscar hizo el casting y fue elegida por el director mexicano.

"Lo conocí al final del proceso de casting, incluso no sabía para qué película estaba audicionando, y de pronto todo se precipitó, después de mucho tiempo de mi penúltima audición, al día siguiente me dicen que me había escogido y también me entero de que es un proyecto que va a durar seis meses", contó sobre la forma en que llegó a participar en la cinta que ha causado sensación a nivel internacional.

Con una carrera actoral soportada principalmente en teatro, Marina de Tavira ha hecho también cine y televisión. Protagonizó Efectos secundarios (2006), de Issa López, y ha tenido papeles secundarios y participaciones especiales en otras cintas. Este año interpreta al amor de la vida de un donjuán en "Cómplices", que estrena en febrero, y también se le podrá ver en "Roma", el regreso al cine mexicano de Alfonso Cuarón, y en Alfalfa, un drama sobre el analfabetismo en la era digital.

En tanto, diversos artistas mejicanos celebraron las nominaciones alcanzadas por "Roma". Actores mexicanos celebraron ayer a través de redes sociales las 10 nominaciones de la cinta ‘Roma’, dirigida por Alfonso Cuarón, a los premios Óscar que otorga la Academia de Hollywood.

Fue a través de sus cuentas de Twitter e Instagram que intérpretes como Gael García Bernal y Luis Gerardo Méndez mostraron su alegría y apoyo a la película, representativa de las distintas culturas que coexisten en el país.