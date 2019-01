La santiagueña Tagliavini dirigió a una estrella de "Roma"

24/01/2019 -

M arina de Tavira se convirtió en una actriz nominada al Oscar después de varios años dedicada a la actuación y producción teatral en su país, México. Su trabajo en "Roma", filme dirigido por Alfonso Cuarón, fue reconocido por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. La prestigiosa intérprete mejicana competirá por la estatuilla dorada como Mejor Actriz de Reparto con Amy Adams (Vice), Regina King (If Beale Street Could Talk), Emma Stone, (The Favourite) y Rachel Weisz (The Favourite).