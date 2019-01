Juan Manuel Urtubey presentó su espacio "Alternativa Federal"

Hoy 12:32 -

"Alternativa Federal es un profundo acto de amor por una Argentina que aún nos duele”. Así finalizaba Juan Manuel Urtubey su discurso ante cientos de personas en la presentación de dicho espacio en la provincia de Salta. Antes, el vicepresidente de la liga salteña de fútbol, una estudiante universitaria, un empresario hotelero, una emprendedora PyME y un deportista habían ofrecido su testimonio y adherido a la postulación para la presidencia de la nación del gobernador.

“Nada ni nadie detendrá este cambio”, enfatizó Urtubey ante encendidos aplausos de los presentes en el Centro de Convenciones de la capital salteña que recordaron aquella promesa durante su campaña a gobernador en 2007; y continuó: “Argentina necesita un cambio de verdad, un cambio en serio, profundo. Eso es lo que vamos a hacer juntos. Eso es alternativa federal; un profundo acto de amor por una Argentina que aún nos duele”.

“Juntos construimos en Salta una sociedad más justa, más inclusiva. Estamos orgullosos de lo que hacemos día a día y de lo que hacemos, aún con los problemas que hay en Argentina”, afirmó Urtubey visiblemente conmovido por los testimonios del dirigente de la liga salteña de fútbol Sergio Chiban quien agradeció los beneficios del “accionar público y privado en pos de los chicos que pueden jugar al deporte más popular”, de Leila una joven universitaria que resaltó la decisión de implementar el boleto gratuito para estudiantes porque “incluye e iguala”, del joven campeón de motociclismo Kevin Benavidez, así como de Eduardo Kira presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta que manifestó que “esa mente brillante es la que quiero para presidente de mi país, la que nos ayudó a tener una sede y un hotel para chicos del interior” así como de Carolina Márquez quien muy emocionada agradeció a Juan Manuel Urtubey y a su mujer Isabel Macedo –quien no pudo contener las lágrimas con ese testimonio que incluía las visitas y el empuje que les da a las mujeres emprendedoras- “ahora trabaja toda mi familia en la casa y vivimos de nuestro emprendimiento que nos unió más y queremos eso para nuestro país”.

Urtubey, quien anunció el pasado 3 de enero que será candidato a presidente, señaló: “Hoy, Alternativa Federal amanece en Salta, iniciando un camino que solo se detendrá cuando pongamos a un salteño en el sillón de Rivadavia y sea un presidente de todos los argentinos”.

“No podemos acostumbrarnos a sumirnos en la resignación de que no se puede; juntos lo podemos hacer, como lo hicimos en Salta, indicó Urtubey y remarcó que “necesitamos un gobierno ciudadano que piense desde la gente y no desde el poder. Que entienda que el problema de seguridad de las familias argentinas no se resuelve con operaciones de prensa sino trabajando todos juntos y con responsabilidad”.

“En Salta entendimos que no se puede construir desde el odio y el enfrentamiento. Dejamos atrás las peleas históricas porque entendimos que, para salir de esta crisis, primero hay que salir de la grieta que solo le es funcional a aquellos que desde el poder sigue sometiendo a los argentinos a pobreza, postergación y exclusión”, expuso insistiendo en que “queremos una democracia participativa y generar consensos por eso vamos a un sistema de gobierno semi parlamentario para que la política deje de ser un problema y sea parte de la solución”.

El salteño que señala permanentemente las dificultades que produce la división entre los argentinos remarcó también que “Alternativa Federal es el espacio más dinámico, plural e innovador de la historia de los últimos años de Argentina. Plantea una evolución que no trata de dividir a los argentinos e instó a “dejar atrás de una vez esta larga historia de peronistas o antiperonistas, de conservadores o radicales, de macristas o kirchneristas para hacer una Argentina de argentinos”.