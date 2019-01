Leo Dan y su tema "Te he prometido" llegaron a los Oscar

Fotos Leo Dan.

El cantante oriundo de Atamisqui habló sobre el fenómeno que causó el resurgimiento su exitazo "Te he prometido", luego de que fuera incluido en "Roma", la película que cuenta con diez nominaciones a los premios Oscar.

Luego de que Alfonso Cuarón, el dierector de el film eligiera su tema, el cantante manifestó: "Me acabo de enterar que hasta Harrison Ford pidió mis discos".

"Me lo contaron desde Sony Music México. Harrison escuchó la canción cuando le entregó el premio a Cuarón y dijo: 'Quiero el disco de ese señor'. Esto es un hecho histórico", manifestó Dan.

Sobre cómo nació este clásico de todos los tiempos, el santiagueño contó que es la historia de mis 16 ó 17... Resulta que fui al cumpleaños de una amiga que pensaba que era mi novia. Y cuando llego, ella dice: 'Vení, te voy a presentar a mi novio'".

Y continuó: "Me dijo: 'Vos sos simplemente mi amigo'. Le prometí que la iba a olvidar. No la volví a ver. Ya en 1966, mi actual mujer estaba en el estudio cuando la compuse. Espero que la señora esa no reclame ahora los derechos (se ríe)".

En la actualidad, el tema alcanzó el puesto número uno en la lista de Spotify.