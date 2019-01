Leo Dan la rompe en Spotify con “Te he prometido”

Hoy 19:05 -

Hace años que Leo Dan es un ícono de la música en América Latina, pero en los últimos días trepó hasta los primeros puestos de los más escuchados en Spotify, la aplicación de música online más usada en el mundo.

“Me lo contaron desde Sony Music México. Harrison Ford escuchó la canción cuando le entregó el premio a Cuarón y dijo: ‘Quiero el disco de ese señor’. Esto es un hecho histórico”, expresó el cantautor santiagueño.

¿Cómo nació la canción?

“‘Te he prometido’ es la historia de mis 16 ó 17… Resulta que fui al cumpleaños de una amiga que pensaba que era mi novia. Y cuando llego, ella dice: ‘Vení, te voy a presentar a mi novio’. Me dijo: ‘Vos sos simplemente mi amigo’. Le prometí que la iba a olvidar. No la volví a ver. Ya en 1966, mi actual mujer estaba en el estudio cuando la compuse. Espero que la señora esa no reclame ahora los derechos (se ríe)”.