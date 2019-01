FÚNEBRES | 25 de enero de 2019

25/01/2019 -

Fallecimientos

- Lorenza de Jesús Orieta

- Rosa Seferina Gerez (La Banda)

- Guillermo Gustavo Gómez

- Carlos Ernesto Pithod

- Juana Beatriz Vélez

- Rufina Cruz

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 23/1/19|. Sus hijas Laura y Cecilia, h/pol Fabian y Maximiliano, nietos Augusto, Octavio, Valentina y Tiziana participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Sus primos Cacho Martinez y Noemí Reynoso, sus hijos Maria de los Angeles y Diego Martinez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Su prima hermana Graciela Laura Goñi de Zerda y sus hijos Felipe, Eleana y Silviana con sus respectivas flias., te desean que brille para ti la luz de Dios. Siempre en nuestros corazones.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus primas hermanas Graciela Laura Goñi de Zerda, Elsa Lucrecia Goñi de Martinello (Chicheta) y Maria Mercedes Goñi de Herrera y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de querida Gringucha. Vivirás siempre en nuestros corazones.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Sus amigas Gringa Liendo, Yuky Aval, Teresita Amadey, Mary Mukdise y Vicky Campos, acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Teresa Abal de Bertrand y sus hijos Marité, Luis y Francisco con sus respectivas flias.,, lamentan profundamente el fallecimiento de su querida amiga. Acompañan a su flia. en este momento de dolor. Elevan oraciones por el descanso de su alma.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Teresita Amady, sus hijas Cecilia y Ptricia Lagar, hijos políticos Crian Acosta y Mario Feijoó (h) y nietos, despiden muy apenados a su querida amiga. Nunca olvidarán su bondad y generosidad demostrando siempre en tatos momentos que compartieron.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Flia. Goyeneche - Ponce, acompañamos con profundo dolor a nuestra querida amiga Cecilia y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Sus ex compañeras y amigas de la Escuela Normal Manuel Belgrano; Pupy, Yuky, Norma Margarita, Eve, Valle, Charito, Ana, Rosalia, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Que el Señor y su Madre Santísima le den el descanso eterno. Emma Olivera de Daud y sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis, con sus respectivas flias., despiden con pesar a Gringucha y acompañan a sus familiares en este momento de dolor.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Fallleció el 23/1/19|. Nené de Daud, sus hijos Silvia y Ernesto, junto a sus nietos acompañan con mucha tristeza y cariño a sus hijas y querida cuñada Marta. Elevamos oraciones por el eterno descanso de Gringucha.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Sara Elena Daud, sus hijos Maria Elena, Gustavo y sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Chiqui Senki de Trotta acompaña a las hijas y demás fliares. de la Sra. Gringucha, en este momento de dolor. Que descanse en paz la primera rectora de mi querida escuela.

ÁLVAREZ, FELICIA LAURA (q.e.p.d.) Falleció el Córdoba el 23/1/19|. Personal docente, administrativo y alumnos de los años 1981/83 participa el fallecimiento de la primera rectoria de la entonces escuela de Maestras de Actividades Prácticas "Francisca Jacques". Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, ARMANDO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/19|. Querido primo nos sumiste en un inmenso dolor con tu partida, con el consuelo que estás al lado del Señor. Eduardo y Rosy Coronel, Tono Allende, María Inés Ramos, María Laura y María Florencia Allende Coronel; Sonia, Jose Pablo y José Luis Coronel, lamentamos tu pronta partida y elevamos oraciones en tu memoria

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten " AMOR " porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos ". Su esposa Claudia Rossi, sus hijos Antonella Gómez y Guillermo gomez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar ". Su esposa Claudia Rossi, sus hijos Antonella Gómez, Guillermo Gómez, su nieto Fausto Thomas, su yero Leonardo Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Su esposa Claudia Elizabeth Rossi, sus hijos Guillermo, Antonella, h/pol, Leandro, su nieto Fausto y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. Iosep. + Hamburgo Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su primo político Marcelo Buongiorno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus primos hermanos Pochy y Walter Gómez, su prima política Norma Pons, sobrinos Sebastián, Ivana y Yessica Gómez Pons. Con sus respectivas flias., participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. "Cuñado te vas dejándonos una gran dolor y quiero que sepas que muchos te van a llorar pero pocos te vamos a extrañar. Sus cuñados Luis y Augusto (Tito) Rossi, sobrinos Rita Cecilia, Ramiro Alejandro, y Ariel Ramiro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su .memoria

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Compañeros del correo sucursal La Banda participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Teresita Amadey, sus y hijos y nietos acompañan a Claudita y flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones por el alma de Gustavo. Descansa en paz.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus compañeros de la promoción 1985 de la Esc. del Centenario, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. .El Centro de enfermedades respiratorias lamenta profundamente el fallecimiento de Gustavo y acompañan con afecto a su Sra. Claudia e hijos en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|.

Dr. Francisco Canllo y su Sra. Dina Juan (a), con profundo dolor participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estas horas tan tristes. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|.

Dr. Ricardo S. Abraham y su Sra. Zulema Cejas (a), participan con gran dolor el fallecimiento de Gustavo, acompañando a Claudia e hijos y esperando que encuentren cristiana resignación por la repentina perdida de un ser tan querido. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|.

Dr. Ramiro Lopez Bustos, su Sra. Alejandra Voss y familia, participan con inmenso dolor el fallecimiento de su querido Gustavo, persona noble y buena. Que Dios lo tenga a su lado. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. El Presbítero Manuel Amante, Servidores y Comunidad de la Capilla San Cayetano ( presbítero Gorriti y Belgrano), participan y acompañan a su hermana Norma de P. y flia. Servidores de nuestra Capilla. Rogando oraciones por la paz de su alma y cristiana resignación.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Personal directivo, docente y de maestranza del Jardin Nº 542, participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra querida compañera Claudia Rossi. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Personal médico, enfermeros y mucamos del servicio de sala del Hospital Neomonológico, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Compañeros del Hospital de Neumonología " Dr. Gumersindo Sayago" participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Personal de mantenimiento: Juani, Cecilio, Guillermo y Carlos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Señor de Mailin, ya está contigo. Los amigos de su hermana Pelusa; Cacho Martinez, Noemí Reynoso, Ma. de los Ángeles, Alba Venancio, Dolli Loto y Cristina Farias, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, GUILLERMO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Personal de Laboratorio: Richard Beltrán, Dany, Claudia, Ricky, Miryam, Rosita, Dra. Constanza, Dra. Lucrecia Dr. Mario, Dra. Laura participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MIRANDA, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Mar del Plata el 18/1/19|. Blanca Montenegro, Carlos Jensen participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Amalia y sus hijos en este difícil momento.

ORIETA, LORENZA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijas Titi, Marcos, Rosa, Kuki, Felipe, Lita, Karina, Eduardo, Beto, Yuli, Gringo, Nadia, hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Reme Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 - - TEL 4219787.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Su esposa María Hilda Jofre, sus hijos Silvia, Carlos y Mónica y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P L Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Papá fuiste un ejemplo de vida. Te vamos a recordar con amor. Sus hijos Silvia, Carlos y Mónica, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su querida memoria. Descansa en Paz. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Su hijo Carlos, sus nietos Juan Martin,. Federico, Rosario, Marcos y bisnietos despiden con dolor al Tata. Ruegan una oracion en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Vivirás eternamente en nuestro corazón. Sus nietos María Paula Curro Pithod y Martin Ibañez y sus bisnietos Alfonsina y Joaquín, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. La familia de Hugo Cavallotti hace llegar su sentido pésame ante la desaparición de quien fuera su compañero.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Mónica y Kike Curro, nietos, nietas y bisnietos participan con profundo dolor su partida. Querido Tata que descanses en paz y rogamos oraciones en tu querida memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Familia Ibañez, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Tano Campitelli y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Lucía Kobylañski y su familia, especialmente Roberto Francisco Peralta, Daniela Capurro, Valeria, Verónica y Victoria Peralta acompañan a la abuela Chita, despiden al "Caballero" Ñato y se unen en la oración a todos sus seres queridos. Obtuvieron el Premio "A la asistencia perfecta" en los recitales didácticos ofrecidos en Casa Castro. "Ñato" y "Chita" son ejemplos para Santiago del Estero de matrimonio unido en la fe y en el amor, que, desde el Movimiento Familiar Cristiano marcaron un rumbo inusual, extraño, incomprensible para algunos: el de la fidelidad, la fe y el amor. Abu Carlos: descansa en paz. Te queremos y seguiremos orando por ti y porque Chita encuentre el difícil camino de vivir sin la luz y la compañía del ser amado.

PITHOD, CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Fernando Bellido, Celia Jorge, sus hijos María Celia y Manuel acompañan en tan tristes momentos a los Pithod. Ruegan una oracion en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de la madre de sus colegas, Dres. Lino Julio Lorenzo, Carlos Augusto Lorenzo y madre política de la Dra. Graciela Matach. Ruega una oración en su memoria.

RODERO DE LORENZO, YOLANDA LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 20/1/19|. Consejo directivo, Tribunal de Etica, Tribunal de Especialidades, departamento de capacitacion y docencia, comision de asesoramiento laboral y departamento juridico del Consejo Médico de Santiago del Estero participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. madre de sus matriculados, Dres. Lino Julio Lorenzo, Carlos Augusto Lorenzo y madre política de la Dra. Graciela Matach. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN ANGLADE, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Gerente, Auditores Médicos, personal administrativo y de maestranza del servicio Social Municipal, expresan sus condolencias por la partida física de la hermana de Delia, empleada de esta institución y acompañan a toda su familia en este momento de dolor irreparable

ROLDÁN ANGLADE, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Stella Milet, sus hijos Denisse,Gabriel e Iustina acompañan a Delia y familia ante la partida física de Milagros nunca se van, que quede en la retina los momentos lindos una sonrisa, un beso, un abrazo…asi se acorta la pena,

ROLDÁN ANGLADE, MERCEDES MILAGROS (q.e.p.d.) Falleció el 21/1/19|. Su tío Maky, su tía Mónica y sus primos Gonzalo y Rodrigo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/19|. Alberto Avila y su esposa Beatriz Imelda Pellene de Avila y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VÉLEZ, JUANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijos Juan, Maria, Graciela,Cristina, Oscar, Walter, Roxana, Mercedes, h. políticos Tito,Claudio, Loli, Teresa, Hugo, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

BISCELLI, ANTONIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/1/19|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, Él me hace descansar y gozar en verdes praderas". Pá querido hoy hace nueve días que estás al lado del Señor; el desconsuelo que dejaste en toda tu familia es inmenso. Espero que algún día podamos estar en paz esperando el tiempo del reencuentro. Te amamos para siempre. Tu familia. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

PONCIO DE SIALLE, MARIA INÉS (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Caminante no hagas ruido que Cuca se ha dormido en los brazos del Señor. Sus hijos Ani y Eduardo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

TORRES BRUCHMANN, RICARDO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/15|. Hoy se cumplen 4 años de tu inesperada y silenciosa partida... Hay padre querido... si supieras cuanto te necesito. Me dejaste huérfana, mi alma no para de llorarte y de pedirte que vuelvas aunque sea un instante...!! Excelente padre, caballero incondicional, honesto, siempre dispuesto a ayudar a los demás sin pedir nada a cambio... así te recordaré siempre. Tu hija Susana. Su esposa, María Inés López, hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 horas en la Iglesia La Merced al cumplirse 4 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CRUZ, RUFINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijos Maria, Liliana, Daniel, Manuel, Claudia y Juan, hijos políticos Nietos y bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 17hs en el Cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 . Tel. 4219787.

GEREZ, ROSA SEFERINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/19|. Sus hijos: Ivana, Patricia, Jorge y César, hijos Pol. Walter, Raúl, Paola y María, nietos y bisnietos invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. Los Romanos. C. de duelo: La Bajada - La Banda. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

RUIZ DE CARABAJAL, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/99|. Madre, se fue con Dios sin decirnos nada. Pasaron veinte años hoy y siempre la recordamos y extrañamos, la necesitamos. Descanse junto a Dios en ese lugar donde no hay más dolor, ni sufrimiento, eso nos prometió y confiamos en su palabra junto a todos los que partieron. Nos duele no tenerlos, no poder verlos, descansen ahora también se agregó su nieta Martita, estarán todos en ese Paraiso. Dios llenará este vació, así confiamos. Sus hijos Valle, Marta, Nilda y Marcelo Carabajal, sus nietos David y flia, Estela y Juan Frías, Lourdes Nieto, su bisnieta Sari.