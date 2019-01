La municipalidad intima a Ersa a cumplir con el servicio

Hoy 22:14 -

Este es el comunicado completo emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal:

En virtud de la medida de fuerza decidida por los trabajadores de la empresa Ersa agrupados en la UTA Delegación Santiago del Estero, la intendente capitalina Ing. Norma Fuentes impartió el día lunes 21 de enero expresas directivas a la Dirección de Tránsito Municipal para que en su calidad de Autoridad de Aplicación arbitre los medios conducentes a los fines de dar cumplimiento estricto con la normativa vigente en materia de servicio público de transporte.

Se destacan las sucesivas constataciones realizadas por la Dirección de Transito juntamente con la Escribanía Municipal a fin de verificar la situación real de incumplimiento del servicio, dando ello lugar a la confección de numerosas Actas de Infracciones las que luego son cursadas al Tribunal de Faltas para la aplicación de las multas pertinentes. Asimismo, atento el vencimiento de los plazos legales del caso, se procedió a ordenar la inmediata intimación a la empresa Ersa y a su presidente Juan Carlos Romero a que reanude el servicio normal y habitual, bajo apercibimiento de lo dispuesto en Ordenanza 1256/87 y el contrato de permiso precario. De este modo, el municipio capitalino pone énfasis en procurar la continuidad del cumplimiento del servicio, para así proteger a los usuarios.

La intimación además pone de manifiesto que no resulta justificado en modo alguno el incumplimiento de Ersa de sus obligaciones laborales con la consecuente paralización del servicio, ya que, las otras empresas locales prestatarias de servicios de transporte público de pasajeros están cumpliendo en tiempo y forma sus obligaciones laborales, por cuanto todos han recibido los subsidios nacionales hasta los primeros días de enero para poder pagar incluida la suma no remunerativa motivo del actual paro. Destacando también que el conflicto suscitado es de índole salarial, obligación propia e indelegable de ERSA, del cual el Municipio no es parte activa, y además no puede inmiscuirse en la vida y problemática propia de la empresa concesionaria.-

De igual forma destaca que la autoridad de aplicación hasta el momento no recibió ninguna notificación fehaciente de la empresa en cuanto a la continuidad o no del servicio, por lo que se sigue instando a que el mismo sea cumplido tal como lo manda el convenio firmado con la Municipalidad al momento de concedérsele el permiso de explotación del servicio de transporte.

El ejecutivo municipal destacó que se han articulado todos los mecanismos legales a su alcance y propios de su función, siendo menester una actitud más responsable por parte de la empresa en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones salariales y de las propias del servicio público concesionado.