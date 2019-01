Fotos Preocupa la aparición de crías de ratas en cajones de gaseosas

25/01/2019 -

Empleados de una empresa que comercializa una conocida gaseosa que tiene su depósito en el barrio El Cruce de la ciudad de La Banda, denunciaron la aparición de varias crías de ratas en cajones que iban a ser distribuidos en diversos comercios. En diálogo con EL LIBERAL indicaron que en la jornada de este jueves, cerca del mediodía, encontraron en medio de cajones de gaseosas varias crías de ratas, algunas estaban muertas y otras vivas. Se mostraron preocupados por la situación. "Ya avisamos a los directivos de la firma y queremos que hagan una desinfección general del predio, teniendo en cuenta la aparición de hantavirus en otras provincias". Infección Según el sitio del Hospital Alemán, el hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, causada por el virus Hanta. Originalmente es muy similar al de las fiebres hemorrágicas, que son las que producen alteraciones de la coagulación (como el dengue). En Europa y en Asia este virus produce fiebre hemorrágica y enfermedad renal. Por el contrario, las cepas americanas son más propensas a la enfermedad pulmonar. Los huéspedes de este virus son los roedores. El Colilargo es uno de ellos, pero hay varias especies distintas según la zona. El ratón no sufre el virus, sólo lo transmite a través de la materia fecal u orina que se seca, vuela y se respira en el aire. Las principales formas de transmisión son: por inhalación, por contacto directo, por mordeduras o por vía interhumana. Los síntomas iniciales son parecidos a los de una gripe e incluyen: fiebre, dolores musculares y dolor abdominal. El síntoma más característico es la falta de aire, similar a una neumonía. Lo particular del hantavirus en la región americana es que produce insuficiencia respiratoria, lo que puede llevar a la muerte. Es un síndrome cardiopulmonar. Cualquier persona que presente estos síntomas debe consultar con un médico. La infección, detectada a tiempo, permite tomar las medidas de sostén necesarias con el paciente. Todavía no existe un tratamiento. Depende de la evolución del caso y de cuanto se haya expuesto.