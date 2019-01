Suárez pasó la revisión y hoy se suma al trabajo

Fotos ARRIBO. El delantero cordobés Matías Suárez cumplirá hoy su primer entrenamiento como jugador de River, luego de realizar ayer su revisión médica.

El delantero Matías Suárez, nuevo jugador de River Plate, arribó ayer a Buenos Aires, se realizó la revisión médica y a partir de hoy se sumará a los entrenamientos del plantel bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.





Suárez aseguró luego de la revisión: "Llego con humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera. Por eso lo quise aprovechar", remarcó.





Y agregó sobre el pedido del entrenador millonario Marcelo Gallardo: "Que te llame Marcelo es muy importante para un jugador y a mí eso me ilusionó mucho. No le podía decir que no, así que espero poder hacer lo mío y a lo que vieron en mí".





En cuanto a su función como posible reemplazo de Gonzalo Martínez, destacó: "Somos diferentes y no hay que compararse. Él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador, y uno aprende de todos esos futbolistas. Yo estoy tranquilo y feliz".





En cuanto a su salida de Belgrano contestó: "Entiendo a los hinchas que no están contentos porque el equipo vive una situación difícil, pero es una oportunidad única a esta edad (30 años) y yo dejé todo por Belgrano desde que volví de Europa".





El arribo del delantero significará el segundo refuerzo de River, luego de la incorporación del defensor paraguayo Robert Rojas.