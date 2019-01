Animsay Parra: "Que caiga el gobierno de Maduro y se vaya porque nos ha robado todo"

Fotos HISTORIA. Animsay Jetzabel Parra es una gimnasta multicampeona que hoy enseña a niños en una escuela de gimnasia en la capital santiagueña.

25/01/2019

La crisis institucional, económica y social que afronta por estas horas Venezuela genera angustia en medio centenar de venezolanos que se radicaron en Santiago del Estero.

Los acontecimientos que viven los venezolanos, con dos presidentes (Nicolás Maduro y el autoproclamado Juan Guaidó, y enfrentamientos en la calle, son seguidos de cerca a través de los distintos medios, por sus compatriotas que viven en territorio santiagueño, al cual llegaron escapando de la crisis que viene soportando su país desde hace años y que se acrecentó en los últimos meses del gobierno de Nicolás Maduro.

A la distancia mostraron su apoyo a la población que pide la salida del gobierno de Maduro, pero también manifestaron su angustia por la situación de los familiares que quedaron en Venezuela.

Animsay Jetzabel Parra es una gimnasta de elite campeona sudamericana y panamericana con varias participaciones mundiales y que llegó a Santiago del Estero hace más de un año. Actualmente trabaja en una escuela de gimnasia del profesor Ramón Landín, quien le ofreció trabajar en la provincia ante un pedido de ayuda de su amiga venezolana.

En diálogo con EL LIBERAL, Animsay fue categórica en manifestar su rechazo al gobierno de Maduro y aseguró que la crisis en Venezuela es mucho más grave de lo que se muestra en los medios.

"Nos encantaría que el gobierno de Maduro caiga y se vaya porque lo que han hecho ha sido muy malo para todos los venezolanos, son unos asesinos y ladrones, nos han robado la paz, nos han robado todo. Estamos viviendo la mayor crisis de nuestra historia, tenemos la mayor inflación del mundo, tenemos las ciudades más con mayor delincuencia e inseguridad en el mundo. Venezuela está muy mal, no hay comida, no hay medicina, en los hospitales no hay insumos, ni camillas", describió la joven.

La gimnasta narró: "Hace poco vi una foto que me partió el alma, en los hospitales a los niños los ponen en cajas con sábanas. Se va la luz, el agua, no hay medicinas para los enfermos que se están muriendo de enfermedad y de hambre, hay demasiada desnutrición y delincuencia. Lo que muestran los medios internacionales de nuestro país es sólo el 50% de lo que estamos viviendo".

La profe "Ani" como la llaman sus alumnos, es oriunda de Yaracuy, un pueblo pequeño que está a 400 km al oeste de Caracas. Con desazón, contó que por la crisis y la desesperación de la gente, este pequeño pueblo que era considerado "el más pacífico de toda Venezuela", se sumó por primera vez a las marchas contra el gobierno. "La gente no aguanta nada, el hambre y la miseria, y ayer (por el miércoles) salieron por primera vez a las calles, quemaron un carro de la esposa del alcalde, una camioneta de la Guardia Nacional, quemaron cauchos (cubiertas), se enfrentaron con la guardia con palos y piedras, hubo represión".

Acerca de cómo afecta la inflación a los venezolanos (la más alta del mundo), Parra contó: "Una persona allá gana aproximadamente $ 500 mensual y un kilo de pollo vale $ 300, es decir que tu sueldo de un mes equivale a un kilo de pollo y a uno de tomate".

Animsay se mostró preocupada por la situación de su familia, ya que sus padres, su hermano, tíos, primos, continúan en Yaracuy. "Solo yo y tres primos que están en Colombia logramos salir del país", acotó.

Acerca de su vida en Santiago, dijo que la provincia la recibió de manera "excelente. Me han tratado muy bien, son bonitas personas, muy familiares. He encontrado gente de muy buen corazón", resaltó.