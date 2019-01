25/01/2019 -

La NBA Santiagueña programó para esta noche, desde las 22.30, cuatro partidos: en Club Antonio Tagliavini, Estudiantes Terciarios vs. Los Globe Matter (Regatuso y Gerez); en Mariano Moreno, Huaico Hondo vs. Los Primos (Ponce y Palomo); en Patagonia, Patagonia vs. El Faro Repuestos (Ruiz y Chejolán); en Coronel Suárez, Suárez vs. Los Indis (Jorge y Cheín).